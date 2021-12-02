【港股市況】恒生指數低開134點後反覆轉升　阿里巴巴再創新低、恒大汽車挫兩成（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國發現本土首宗Omicron病例，道指倒跌461點，恒生指數開報23524點，跌134點。恒生科技指數跌1.2%，報5986點。阿里巴巴 （09988） 跌逾4%，開報120.3元再創本港上市後新低；中國電力 （02380） 配股跌逾12%；太陽城集團 （01383） 復牌升6%；雷蛇 （01337） 跌逾5%。

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即市走勢︰

【11：21】【內房危機】佳兆業據報將與境外債權人商討還債方式 出售星島及佳兆業美好可換股債券或是潛在選項

【11：09】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市跌逾3%破底；騰訊 （00700） 升0.6%；美團 （03690） 續升逾1%；小米 （01810） 偏軟跌0.3%。

【11：07】【新股IPO】網易雲音樂9899掛牌 CEO丁磊：用四首歌表達「四次敲鑼，四種心境」

【11：06】滙豐 （00005） 升幅擴大至1.7%，高見44.25元。

【10：58】恒指最新升約100點，報23759點；科指跌1.1%，報5992點。

【10：56】恒大汽車 （00708） 曾跌逾21%低見2.75元，最新報2.83元，跌19%。

【10：54】恒大汽車 （00708） 跌幅擴大至18%，低見2.86元，成交4.5億元。

【10：48】羚邦 （02230） 績後續造好，最新升逾13%，高見0.213元。

【10：44】港股反覆升約55點，報23715點；科指跌1.2%，報5988點。

【10：44】恒大汽車 （00708） 最近跌近一成，低見3.13元。

【10：40】此前發盈警的香港科技探索 （01137） ，股價續跌逾5%，破底低見8.22元。

【10：37】東岳 （00189） 跌逾8%，低見12.94元，成交近3億元。

【10：31】華眾車載 （06830） 挫逾37%，低見2.87元。

【10：22】恒指最新再度轉跌約5點，報23653點。

【10：19】大成生化科技 （00809） 挫逾四成，破底低見0.16元，成交450萬元。

【10：13】蘋果（美︰AAPL）據報告訴iPhone供應商市場需求有所放緩，舜宇 （2382） 跌逾1%；瑞聲 （02018） 跌近3%。

【AAPL】蘋果據報告知供應商iPhone 13需求減弱

【10：05】金融股領市，滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 分別升逾1%。

【10：05】【新股IPO】網易雲音樂平開後暫跌0.5% 每手暫蝕50元

【09：50】大市最新轉升百點，高見23773點。

【09：48】恒大系個別發展恒大汽車 （00708） 跌近6%；恒大 （03333） 升4%；恒大物業 （06666） 曾破底低見3.65元，最新回升0.3%。

【09：48】【阿里巴巴9988】阿里跌近4%再創新低、B站齊挫半成 兩股前遭大行大削目標價

【09：44】恒指早段轉升約55點，報23714點；科指跌0.5%，報6031點。

【09：41】五菱汽車 （00305） 升逾3%，高見1.86元。五菱汽車公布，與持有60.9%股權的五菱工業和控股股東廣西汽車訂立意向書，建議廣西汽車全資附屬五菱新能源整合重組新能源汽車相關資產及業務，包括該集團出資10億元人民幣予五菱新能源。

【09：40】期指轉升約30點。

【09：39】大市最新跌約50點，科指跌0.8%。

【09：36】電視廣播（TVB） （00511） 連升第二日，股價再升1%，高見4.68元。

【TVB】西九文化區前財務總監馮潔儀跳槽TVB 曾效力大昌行、維他奶

【09：35】金融股逆市靠穩，滙豐 （00005） 升0.3%；友邦 （01299） 升近0.1%。

【09：32】新能源汽車股回吐，理想汽車 （02015） 跌逾2%；小鵬汽車 （09868） 跌逾7%，低見201元。

【電動車】理想蔚來小鵬11月交付量齊破萬、哪家增長跑出？ 理想盤前升6%、蔚來小鵬升4%

【09：29】雲音樂 （09899） 首掛，開報205元，與招股價持平無升跌。

【09：22】恒生指數開報23524點，跌134點。恒生科技指數跌1.2%，報5986點。阿里巴巴 （09988） 跌逾4%，開報120.3元再創本港上市後新低；中國電力 （02380） 配股跌逾12%；太陽城集團 （01383） 復牌升6%；雷蛇 （01337） 跌逾5%。

【09：13】期指開報23490點，跌102點或0.4%

【09：08】【雷蛇私有化】雷蛇獲提私有化 作價每股2.82元、溢價5.6%

【08：43】【周焯華受查】澳門博監局︰太陽城澳門貴賓廳業務12月1日起暫時關閉 博企及中介人須守法合法經營

【08：31】【周焯華受查】凱升︰周焯華辭任主席及非執董 昨日起生效

【08：18】恒指黑期跌約130點，報23497點；道指期貨升150點，報34172點。

【08：01】【配股潮】中國電力折讓12.4%配股籌39億 發展清潔能源業務

【07：47】【供股潮】新城發展折讓近6%21供1籌逾15億元 今復牌

【07：45】港股ADR收報23402點，跌256點或1.1%。滙豐 （00005） ADR折合報43.41元，較港收市價低0.09元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報461.63元，較港收市價低7.17元或1.5%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報119.33元，較港收市價低6.37或5.1%。

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【07：30】美國發現本土首宗Omicron病例，加上儲局褐皮書承認通脹強勁，震散美股，道指由升逾500點轉跌逾400點，收報34,022點，跌461點或1.34%；標指收報4,513點，跌53點或1.18%；納指收報15,254點，跌283點或1.83%。

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【開市9點半】張憶東料港股跨年度反彈 薦三大投資方向

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責任編輯︰梁浩碩