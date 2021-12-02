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【港股市況】恒指黑期跌130點、道指期貨升150點　阿里巴巴ADR較港低5%（不斷更新）

股市 08:44 2021/12/02

分享：

港股市況不斷更新

美國發現本土首宗Omicron病例，道指倒跌461點，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約256點，恒指料開報23402點。滙豐 （00005） ADR折合報43.41元，較港收市價低0.09元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報461.63元，較港收市價低7.17元或1.5%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報119.33元，較港收市價低6.37或5.1%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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即市走勢︰

【08：43】【周焯華受查】澳門博監局︰太陽城澳門貴賓廳業務12月1日起暫時關閉　博企及中介人須守法合法經營

【08：31】【周焯華受查】凱升︰周焯華辭任主席及非執董　昨日起生效

【08：18】恒指黑期跌約130點，報23497點；道指期貨升150點，報34172點。

【08：01】【配股潮】中國電力折讓12.4%配股籌39億　發展清潔能源業務

【07：47】【供股潮】新城發展折讓近6%21供1籌逾15億元　今復牌

【07：45】港股ADR收報23402點，跌256點或1.1%。滙豐 （00005） ADR折合報43.41元，較港收市價低0.09元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報461.63元，較港收市價低7.17元或1.5%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報119.33元，較港收市價低6.37或5.1%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美國發現本土首宗Omicron病例，加上儲局褐皮書承認通脹強勁，震散美股，道指由升逾500點轉跌逾400點，收報34,022點，跌461點或1.34%；標指收報4,513點，跌53點或1.18%；納指收報15,254點，跌283點或1.83%。

即睇美股收市︰

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    +7
    +6

【開市9點半】張憶東料港股跨年度反彈　薦三大投資方向

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

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