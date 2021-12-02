【恒指夜期＋北水】北水續吸近14億　逾12億掃中國電力　恒指夜期跌36點（不斷更新）

北水連續第七日吸資，今日錄13.7億元淨流入，日前宣布配股的中國電力 （02380） 獲最多淨買盤，錄12.7億元，股價全日跌12.2%，思摩爾 （06969） 亦有3.5億元淨買盤。淨流出方面，建行 （00939） 及東岳 （00189） 錄4.7億及2.1億元淨流出。

北水資金流向：

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美國發現本土首宗Omicron病例，道指倒跌461點，恒生指數開報23524點，跌134點，其後大市倒升，恒生指數收報23788點，升130點，成交1475.6億元。恒生科技指數跌0.7%，報6017點。滙豐 （00005） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升1%；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%創新低；思摩爾 （06969） 升逾14%。

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焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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即市走勢︰

【19：19】恒指夜期跌36點，報23704點，低水85點。

【16：10】恒生指數收報23788點，升130點，成交1475.6億元。恒生科技指數跌0.7%，報6017點。滙豐 （00005） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升1%；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%創新低；思摩爾 （06969） 升逾14%。

【16：00】恒生指數U盤前升106點，報23765點。

【15：39】思摩爾 （06969） 尾市升逾一成，高見50.7元。

【15：26】濠賭股個別發展，銀娛 （00027） 尾市升逾2%；金沙 （01928） 跌0.7%。永利 （01128） 跌近1%；美高梅 （02282） 跌0.4%；澳博 （00880） 升0.6%；新濠 （00200） 升0.1%。

【15：20】港股尾市升約100點，報23759點；科指跌0.9%，報6001點。

【15：11】【電子煙股】內地發布電子煙徵求意見稿 思摩爾彈9%

【15：00】內地股市偏軟，上證跌0.1%；深證跌0.2%；創業板指跌0.2%。

【14：51】思摩爾 （06969） 最新升6%，高見49.1元；中國波頓 （03318） 升半成，高見5.2元；中煙 （06055） 升逾2%，高見18.06元。

【14：41】思摩爾 （06969） 升幅擴大至逾4%，高見47.55元。

【14：41】【周焯華受查】美高梅CFO：太陽城貴賓廳停運對業務影響不大 事件讓市場對博彩中介產生疑問

【14：35】國家煙草專賣局就《電子煙管理辦法（徵求意見稿）》公開徵求意見，思摩爾 （06969） 升逾2%；中煙 （06055） 升0.6%；中國波頓 （03318） 跌0.4%；比亞迪電子 （00285） 跌逾4%。

【14：26】維他奶 （00345） 再跌4%，破底低見14.32元。

【14：24】【內房危機】奧園公布60億人幣理財產品兌付方案 設現金分期及實物資產兌付

【14：21】中國燃氣 （00384） 止跌，股價反彈逾8%，高見14.6元。

【14：11】恒指最新升約55點，報23713點。

【13：55】【汽車股】中汽協料11月汽車銷量247萬輛按年跌一成 汽車股靠穩

【13：35】建行 （00939） 升幅擴大至逾2%，高見5.24元。

【13：32】藥明生物 （02269） 逆市挫半成，低見102.1元。

【13：28】融創 （01918） 今早破底低見12.34元後，股價倒升逾6%，高見13.42元。

【13：24】指尖悅動 （06860） 午後升逾36%，高見0.285元，成交559萬元，暫為升幅最大股份。

【13：19】內銀向上，建行 （00939） 、工行 （01398） 、中行 （03988） 及農行 （01288） 四大內銀分別升逾1%；招行 （03968） 升逾2%；交行 （03328） 升0.4%。

【13：14】大市升幅收窄，最新微升1點，報23660點。

【13：13】【中港通關】港府據報要求航空公司設「內地航線專隊」 國泰航空籲員工作準備、瑞信大和調低目標價

【13：06】【恒大危機】恒大計劃轉讓A股嘉凱城4%股權 以償還中信證券質押債務本金

【13：05】中港石油 （00632） 午後跌逾24%，低見0.255元，成交1132萬元。

【13：00】港股午後初段升約50點報23709點。科指跌1.4%，報5974點。

【12：40】恒指黑期升約99點，報23727點。

【12：22】【新股IPO】固生堂2273擬以招股價上限定價 國際配售提早一日截飛（第二版）

【12：05】【新股IPO】微博9898擬以272.8元定價 較美股折讓約2.8%

【12：01】恒生指數半日升55點，報23714點，成交861.9億元。恒生科技指數跌1.4%，報5973點。滙豐 （00005） 升近2%領市；阿里巴巴 （09988） 跌逾3%破底；中國電力 （02380） 跌逾11%；恒大汽車 （00708） 跌逾12%。

【11：41】手機孖寶下挫，瑞聲 （02018） 最新跌4%，低見32.2元；舜宇 （02382） 跌3%，低見225.2元。

【11：40】【新股IPO】7隻新股齊招股 僅雍禾醫療孖展超購40倍 3股今截孖展（不斷更新）

【11：37】港股中午收市前升約40點，報23699點；科指跌1.4%，報5974點。

【11：31】滙豐 （00005） 升幅擴大至2%，高見44.4元。

【11：30】上證半日微升不足1點；深證跌0.2%；創業板指跌0.3%。

【11：27】【恒大危機】恒大汽車再尋底曾挫兩成 5連跌累瀉4成

【11：21】【內房危機】佳兆業據報將與境外債權人商討還債方式 出售星島及佳兆業美好可換股債券或是潛在選項

【11：09】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市跌逾3%破底；騰訊 （00700） 升0.6%；美團 （03690） 續升逾1%；小米 （01810） 偏軟跌0.3%。

【11：07】【新股IPO】網易雲音樂9899掛牌 CEO丁磊：用四首歌表達「四次敲鑼，四種心境」

【11：06】滙豐 （00005） 升幅擴大至1.7%，高見44.25元。

【10：58】恒指最新升約100點，報23759點；科指跌1.1%，報5992點。

【10：56】恒大汽車 （00708） 曾跌逾21%低見2.75元，最新報2.83元，跌19%。

【10：54】恒大汽車 （00708） 跌幅擴大至18%，低見2.86元，成交4.5億元。

【10：48】羚邦 （02230） 績後續造好，最新升逾13%，高見0.213元。

【10：44】港股反覆升約55點，報23715點；科指跌1.2%，報5988點。

【10：44】恒大汽車 （00708） 最近跌近一成，低見3.13元。

【10：40】此前發盈警的香港科技探索 （01137） ，股價續跌逾5%，破底低見8.22元。

【10：37】東岳 （00189） 跌逾8%，低見12.94元，成交近3億元。

【10：31】華眾車載 （06830） 挫逾37%，低見2.87元。

【10：22】恒指最新再度轉跌約5點，報23653點。

【10：19】大成生化科技 （00809） 挫逾四成，破底低見0.16元，成交450萬元。

【10：13】蘋果（美︰AAPL）據報告訴iPhone供應商市場需求有所放緩，舜宇 （2382） 跌逾1%；瑞聲 （02018） 跌近3%。

【AAPL】蘋果據報告知供應商iPhone 13需求減弱

【10：05】金融股領市，滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 分別升逾1%。

【10：05】【新股IPO】網易雲音樂平開後暫跌0.5% 每手暫蝕50元

【09：50】大市最新轉升百點，高見23773點。

【09：48】恒大系個別發展恒大汽車 （00708） 跌近6%；恒大 （03333） 升4%；恒大物業 （06666） 曾破底低見3.65元，最新回升0.3%。

【09：48】【阿里巴巴9988】阿里跌近4%再創新低、B站齊挫半成 兩股前遭大行大削目標價

【09：44】恒指早段轉升約55點，報23714點；科指跌0.5%，報6031點。

【09：41】五菱汽車 （00305） 升逾3%，高見1.86元。五菱汽車公布，與持有60.9%股權的五菱工業和控股股東廣西汽車訂立意向書，建議廣西汽車全資附屬五菱新能源整合重組新能源汽車相關資產及業務，包括該集團出資10億元人民幣予五菱新能源。

【09：40】期指轉升約30點。

【09：39】大市最新跌約50點，科指跌0.8%。

【09：36】電視廣播（TVB） （00511） 連升第二日，股價再升1%，高見4.68元。

【TVB】西九文化區前財務總監馮潔儀跳槽TVB 曾效力大昌行、維他奶

【09：35】金融股逆市靠穩，滙豐 （00005） 升0.3%；友邦 （01299） 升近0.1%。

【09：32】新能源汽車股回吐，理想汽車 （02015） 跌逾2%；小鵬汽車 （09868） 跌逾7%，低見201元。

【電動車】理想蔚來小鵬11月交付量齊破萬、哪家增長跑出？ 理想盤前升6%、蔚來小鵬升4%

【09：29】雲音樂 （09899） 首掛，開報205元，與招股價持平無升跌。

【09：22】恒生指數開報23524點，跌134點。恒生科技指數跌1.2%，報5986點。阿里巴巴 （09988） 跌逾4%，開報120.3元再創本港上市後新低；中國電力 （02380） 配股跌逾12%；太陽城集團 （01383） 復牌升6%；雷蛇 （01337） 跌逾5%。

【09：13】期指開報23490點，跌102點或0.4%

【09：08】【雷蛇私有化】雷蛇獲提私有化 作價每股2.82元、溢價5.6%

【08：43】【周焯華受查】澳門博監局︰太陽城澳門貴賓廳業務12月1日起暫時關閉 博企及中介人須守法合法經營

【08：31】【周焯華受查】凱升︰周焯華辭任主席及非執董 昨日起生效

【08：18】恒指黑期跌約130點，報23497點；道指期貨升150點，報34172點。

【08：01】【配股潮】中國電力折讓12.4%配股籌39億 發展清潔能源業務

【07：47】【供股潮】新城發展折讓近6%21供1籌逾15億元 今復牌

【07：45】港股ADR收報23402點，跌256點或1.1%。滙豐 （00005） ADR折合報43.41元，較港收市價低0.09元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報461.63元，較港收市價低7.17元或1.5%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報119.33元，較港收市價低6.37或5.1%。

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【07：30】美國發現本土首宗Omicron病例，加上儲局褐皮書承認通脹強勁，震散美股，道指由升逾500點轉跌逾400點，收報34,022點，跌461點或1.34%；標指收報4,513點，跌53點或1.18%；納指收報15,254點，跌283點或1.83%。

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【開市9點半】張憶東料港股跨年度反彈 薦三大投資方向

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責任編輯︰梁浩碩