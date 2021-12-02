【ET財經早點1分鐘】美國首現Omicron 道指高位急插千點 阿里美股失守120關藍籌ADR告急

美國加洲出現第一宗變種病毒Omicron個案，道指即出現千點巨震，由大升520點突破35000點水平，至收市急插461點，退守34000關。疫苗股Moderna單日再跌一成一。

阿里美股失守120關 藍籌ADR告急

美股市況轉差，投資者緊急拋售阿里巴巴 （09988） 美股，跌穿120港元關，較港收市價再低百分之五。

騰訊 （00700） 及美團 （03690） ADR就低近百分之二。

於3時收市的夜期仍錄得13點升幅，但美股收市時，整體ADR就等於恒指跌超過243點。

小米第三季手機出貨量 排名跌至第三位

智能手機出貨量排名換位，Counterpoint數據顯示，小米 （01810） 第三季出貨量跌至第三位，按年及按季分別倒退百分之4.5及百分之15.4.

蘋果重上第二，三星維持第一，出貨量按季大升兩成，至6930萬部。

太陽城集團澄清 無經營貴賓廳

市值仍有8億元的太陽城集團發公告澄清，集團於澳門並無經營任何貴賓廳業務，有關業務由太陽城博彩中介經營，並由前董事會主席周焯華全資擁有。

太陽城博彩中介只係集團酒店住宿產品的主要供應商，監於Omicron迅速傳播，已暫停相關分部營運，太陽城集團今日復牌。