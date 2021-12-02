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【ET開市直擊】Omicron 倒轉環球？教你檢測倉位疫市求勝（附Time code）

股市 08:49 2021/12/02

分享：

在「聯儲局或提早加息」及「變種病毒Omicron」負面因素困擾下，環球股市受牽連急插水，後市形勢如何？LW A.M.基金經理/合夥人黃耀宗（Andy）今早於《ET開市直擊》為你分析，做好開市準備。

Time code：

00：00 - 市場焦點速覽 
01：00 - 美國現首宗Omicron＋通脹再升溫　美股倒跌
02：34 - 亞太區早段普遍向下
03：12 - Omicron影響未明多國封城　經濟、股市受累幾深？未來兩周是關鍵→【按此速睇】
08：27 - 市場不明朗因素未除　哪些股份不宜沾手（Cyber security；SaaS）→【按此速睇】
10：56 - 美股會否從現水平跌一成半？撈貨宜選大格局有增長的
12：57 - 美股短綫宜忍手　明年揀股怎部署？→【按此速睇】
18：40 - 尋找被忽略投資主題　太陽能股不容易視
21：42 - 港股開市前市況速報
22：42 - 港股23800點遇阻　短綫走勢點睇→【按此速睇】
28：52 - 明年投資部署　港股、美股點樣揀？
30：31 - 預料明年首季中資股會再試底
31：05 - 科網股不能亂揀　「燒錢股」不建議
31：50 - 雷蛇 （01337） 每股2.82提私有化怎解讀？
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35：26 - 觀眾問股：雷蛇 （01337） 2.9有貨要沽清？
36：07 - 港股焦點股早段表現速報
38：46 - ET個股推介：小鵬汽車 （09868）【按此速睇】
40：00 - 觀眾問股：雲音樂 （09899） 今上市追揸沽？
40：57 - 觀眾問股：中國電力 （09899） 配股股價跌今日可以入？
43：27 - 觀眾問股：領展 （00823） VS港鐵 （00066） 二揀一點揀？
44：10 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 怎分析
46：12 - 觀眾問股：小鵬汽車 （09868） 值得買入？
48：28 - TESLA、蔚來汽車、比亞迪 （01211） 怎分析
51：51 - 觀眾問股：ESG是否明年投資大主題？
58：30 - 觀眾問股：車股、新能源股持倉比重怎分置？
59：36 - 港股早段市況速報
01：01：43 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp（96133819），或登入HKET App 留言區留言提問。

https：//video.hket.com/video/3121896

*重溫上日《ET開市直擊》*

欄名 : ET開市直擊

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