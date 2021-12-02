  • 15°C
香港時間 : 20211202日 (四) 06:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET開市直擊】Omicron 倒轉環球？教你檢測倉位疫市求勝

股市 05:30 2021/12/02

分享：

在「聯儲局或提早加息」及「變種病毒Omicron」負面因素困擾下，環球股市受牽連急插水，港股及美股雖見反彈，但動力不足，後市形勢如何？LW A.M.基金經理/合夥人黃耀宗（Andy）今早9時於《ET開市直擊》為你分析，做好開市準備。

有股票疑難，歡迎WhatsApp（96133819），或登入HKET App 留言區留言提問。

*重溫上日《ET開市直擊》*

欄名 : ET開市直擊

最新專欄文章 更多

【ET開市直擊】港股跌夠未 撈貨定係搵位走（附Time code）
2021/12/01
【ET開市直擊】港股跌夠未 撈貨定係搵位走（附Time code）
【ET開市直擊】疫市重整買賣策略 微博、雲音樂上市可沖喜？（附time code）
2021/11/30
【ET開市直擊】疫市重整買賣策略 微博、雲音樂上市可沖喜？（附time code）
【ET開市直擊】本周嘉賓預告　做好開市準備（11月29日-12月3日）
2021/11/29
【ET開市直擊】本周嘉賓預告　做好開市準備（11月29日-12月3日）
【ET開市直擊】南非變種病毒有幾嚇人 資金四散有貨好快走？（附time code）
2021/11/29
【ET開市直擊】南非變種病毒有幾嚇人 資金四散有貨好快走？（附time code）
【ET開市直擊】教育股集體炒上成奇萉　準備通關再戰濠賭股？（附time code）
2021/11/26
【ET開市直擊】教育股集體炒上成奇萉　準備通關再戰濠賭股？（附time code）
基金 港股 股票 美股

下一篇文章

【恒指夜期+ADR】阿里美股突低港5%　騰訊音樂創上市新低（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】阿里美股突低港5%　夜期升13點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股突低港5%　夜期升13點（不斷更新）
【周焯華受查】太陽城關閉貴賓廳　賭客疑未能取款　集團再停牌、濠賭股挫永利插近9%
【周焯華受查】太陽城關閉貴賓廳　賭客疑未能取款　集團再停牌、濠賭股挫永利插近9%
【恒指夜期+ADR】阿里美股再低港2%　夜期跌27點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股再低港2%　夜期跌27點（不斷更新）
【周焯華受查】太陽城以外澳門賭廳曾在內地提訴書被點名　據報涉德晉、廣東及鉅星等
【周焯華受查】太陽城以外澳門賭廳曾在內地提訴書被點名　據報涉德晉、廣東及鉅星等
【何鴻燊遺產】長房何超賢及二房何超瓊爭議遺產管理人事宜　庭上披露何鴻燊未立遺囑
【何鴻燊遺產】長房何超賢及二房何超瓊爭議遺產管理人事宜　庭上披露何鴻燊未立遺囑
【美股市況】加州發現Omicron病例 褐皮書認通脹強勁 道指轉跌200點（不斷更新）
【美股市況】加州發現Omicron病例 褐皮書認通脹強勁 道指轉跌200點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款