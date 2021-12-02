【ET開市直擊】Omicron 倒轉環球？教你檢測倉位疫市求勝

在「聯儲局或提早加息」及「變種病毒Omicron」負面因素困擾下，環球股市受牽連急插水，港股及美股雖見反彈，但動力不足，後市形勢如何？LW A.M.基金經理/合夥人黃耀宗（Andy）今早9時於《ET開市直擊》為你分析，做好開市準備。

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*重溫上日《ET開市直擊》*