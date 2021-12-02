【ET開市直擊】Omicron 倒轉環球？教你檢測倉位疫市求勝 股市 05:30 2021/12/02 分享： 在「聯儲局或提早加息」及「變種病毒Omicron」負面因素困擾下，環球股市受牽連急插水，港股及美股雖見反彈，但動力不足，後市形勢如何？LW A.M.基金經理/合夥人黃耀宗（Andy）今早9時於《ET開市直擊》為你分析，做好開市準備。 有股票疑難，歡迎WhatsApp（96133819），或登入HKET App 留言區留言提問。 *重溫上日《ET開市直擊》* 欄名 : ET開市直擊 最新專欄文章 更多 【ET開市直擊】港股跌夠未 撈貨定係搵位走（附Time code） 2021/12/01 【ET開市直擊】港股跌夠未 撈貨定係搵位走（附Time code） 【ET開市直擊】疫市重整買賣策略 微博、雲音樂上市可沖喜？（附time code） 2021/11/30 【ET開市直擊】疫市重整買賣策略 微博、雲音樂上市可沖喜？（附time code） 【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備（11月29日-12月3日） 2021/11/29 【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備（11月29日-12月3日） 【ET開市直擊】南非變種病毒有幾嚇人 資金四散有貨好快走？（附time code） 2021/11/29 【ET開市直擊】南非變種病毒有幾嚇人 資金四散有貨好快走？（附time code） 【ET開市直擊】教育股集體炒上成奇萉 準備通關再戰濠賭股？（附time code） 2021/11/26 【ET開市直擊】教育股集體炒上成奇萉 準備通關再戰濠賭股？（附time code） 基金 港股 股票 美股