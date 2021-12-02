【國泰293】國泰跌逾2%　受惠貨運現時大致收支平衡、未定下季客運時間表

▲ 國泰：現金儲備317億 貨運強勁 客運仍受制疫情

國泰航空 （00293） 日前表示，現時大致收支平衡，在減少現金消耗後，公司保持健康的流動性水平，這很大程度上得益於強勁的貨運業務，但客運業務仍然受到疫情的限制。惟國泰股價今日跌逾2%，最新報6.17元，成交額2080萬元。

國泰航空周三向分析師發布最新報告稱，截至10月31日，該公司現金儲備為317億元，是去年6月的兩倍以上，當時國泰每月現金銷量高達30億元。該公司表示，目前業務基本處於盈虧平衡狀態。

考慮額外融資機會

財務總裁沈碧嘉（Rebecca Sharpe）表示，國泰航空可能會考慮額外的融資機會，目前尚無法確定是否會支取或再次延長港府提供的78億元過橋貸款。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波指，客運業務仍將面臨的挑戰，由於香港仍基本對世界多數國家封關，目前客運業務只有疫情爆發前運力的10%。

未就明年首季客運制定計畫

林紹波表示，現在評估omicron變異株的影響還為時過早，全球各地政府紛紛實施新的旅行限制和邊境封閉措施。鑒於存在的不確定性，國泰航空尚未就2022年第一季度的客運時間表制定具體計畫。

林紹波稱，由於香港嚴格的檢疫規定，公司大多數飛行員和機組人員在飛行後被長時間隔離，因此運力仍然受到限制。不過，目前仍有足夠的機組人員。

國泰航空預計下半年財務表現將較今年上半年的76億港元虧損有顯著改善。截至10月底，國泰航空擁有236架飛機，其中68架停飛。

【國泰293】國泰航空7至10月營運現金接近收支平衡 10月份客運運力僅及疫情前約10%