  • 17°C
香港時間 : 20211201日 (三) 23:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒大3333】7月增持恒大票據　中譽集團近月減持、料蝕逾1.6億元

股市 23:16 2021/12/01

分享：

中譽集團公佈進一步出售中國恒大票據，預期錄得2160萬美元虧損。

中譽集團 （00985） 公佈，在今年10月12日至12月1日期間進一步出售6批中國恒大 （03333） 票據，總代價約為637.34萬美元（約4971.29萬港元），預期會就出售事項錄得2160萬美元虧損（約1.68億港元）。

公司稱考慮到變化中的市場及經濟狀況，集團須繼續降低其就中國恒大優先票據面臨的投資風險，又指進一步出售票據為集團提供即時的流動資金，能讓集團重新分配所得款項，迎接可能出現的其他投資機遇。

中譽集團今年7月公佈，於公開市場收購本金總額為1100萬美元（約8580萬港元）的2024年到期10.5%中國恒大  （03333）  票據，總代價（含應計未付利息）約為681萬美元（約5312萬港元）。中譽稱，收購構成集團主要業務金融工具投資的一部分，且帶來穩定回報。

另外，中譽集團10月初公布，透過公開市場出售合共3218萬股恒大汽車 （00708） ，套現約1.25億元，每股平均價格約為3.89元，虧損約2.6億元。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關文章﹕

【恒大3333】恒大汽車插15%　中譽沽恒大汽車損手約2.6億

【大劉沽貨】華置沽恒大持股後再出售佳兆業票據　料虧損2.26億元

【恒大3333】中策蝕賣恒大票據　損手逾3600萬元

【恒大股價】中譽斥資逾5300萬元 收購恒大票據

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

港股 中國恒大（03333） 中譽集團（00985）

上一篇文章

【美股市況】道指漲逾400點　納指升近1.4%　蘋果市值越2.75萬億美元（不斷更新）

下一篇文章

【恒指夜期+ADR】阿里美股乏力　滙豐ADR力撑夜期造好（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【周焯華受查】太陽城關閉貴賓廳　賭客疑未能取款　集團再停牌、濠賭股挫永利插近9%
【周焯華受查】太陽城關閉貴賓廳　賭客疑未能取款　集團再停牌、濠賭股挫永利插近9%
【何鴻燊遺產】長房何超賢及二房何超瓊爭議遺產管理人事宜　庭上披露何鴻燊未立遺囑
【何鴻燊遺產】長房何超賢及二房何超瓊爭議遺產管理人事宜　庭上披露何鴻燊未立遺囑
【恒指夜期+ADR】阿里美股乏力　滙豐ADR力撑夜期造好（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股乏力　滙豐ADR力撑夜期造好（不斷更新）
【美國收水】鮑威爾指宜提早完成收水　放棄通脹短暫論
【美國收水】鮑威爾指宜提早完成收水　放棄通脹短暫論
【恒指夜期+ADR】阿里美股再低港2%　夜期跌27點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股再低港2%　夜期跌27點（不斷更新）
【美股市況】道指漲逾400點　納指升近1.4%　蘋果市值越2.75萬億美元（不斷更新）
【美股市況】道指漲逾400點　納指升近1.4%　蘋果市值越2.75萬億美元（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款