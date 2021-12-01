【恒大3333】7月增持恒大票據　中譽集團近月減持、料蝕逾1.6億

▲ 【恒大3333】7月增持恒大票據 中譽集團近月減持、料蝕逾1.6億元

中譽集團 （00985） 公佈，在今年10月12日至12月1日期間進一步出售6批中國恒大 （03333） 票據，總代價約為637.34萬美元（約4971.29萬港元），預期會就出售事項錄得2160萬美元虧損（約1.68億港元）。

公司稱考慮到變化中的市場及經濟狀況，集團須繼續降低其就中國恒大優先票據面臨的投資風險，又指進一步出售票據為集團提供即時的流動資金，能讓集團重新分配所得款項，迎接可能出現的其他投資機遇。

中譽集團今年7月公佈，於公開市場收購本金總額為1100萬美元（約8580萬港元）的2024年到期10.5%中國恒大 （03333） 票據，總代價（含應計未付利息）約為681萬美元（約5312萬港元）。中譽稱，收購構成集團主要業務金融工具投資的一部分，且帶來穩定回報。

另外，中譽集團10月初公布，透過公開市場出售合共3218萬股恒大汽車 （00708） ，套現約1.25億元，每股平均價格約為3.89元，虧損約2.6億元。

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