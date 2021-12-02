【數碼娛樂】數碼港下周五辦數碼娛樂領袖論壇 一連三日綫上綫下形式舉行 海陸空方式呈現數碼娛樂

由數碼港舉辦的「2021數碼娛樂領袖論壇」（Digital Entertainment Leadership Forum，簡稱 DELF）將於本月10日（星期五）至12日 （星期日）期間進行，一連三日的DELF將會以全方位綫上綫下形式舉行，論壇除了以「無極限競賽」為主題探討數碼娛樂可以如何突破界限，更為參加人士提供以「海陸空」方式呈現的數碼娛樂及電競體驗，當中包括超過10場電競賽事及表演賽、超過40場線上和現場創科展示、工作坊以及遊戲體驗。

「數碼娛樂領袖論壇」雲集逾70 位國際及本地專家，分別有國際新興媒體智庫IPG Media Lab、網易電競、Meta（前身為Facebook）、disguise、華納音樂、Riot Games、Animoca Brands等公司，進行深入探討及分享，而有關議題將圍繞多個領域，如電競、非同質化代幣（NFT）、藝術科技及元宇宙 （Metaverse）等。

數碼港行政總裁任景信表示，隨着大眾的娛樂喜好持續邁向數碼化，全球娛樂與媒體市場均由數碼產業帶領增長，而區塊鏈遊戲、元宇宙及藝術科技等嶄新發展，亦為數碼娛樂突破界限提供源源動力。數碼港樂見市場發展蓬勃，並會繼續推動數碼娛樂產業多元發展，包括舉辦電競比賽、藝術科技、創新展示等活動，讓業界展示豐碩成果，吸引投資者和大眾的興趣，讓社會對數碼娛樂領域有更深入的了解和體驗。任景信又希望市民大眾可以在一連三日的「數碼娛樂領袖論壇」及12月期間的「數碼娛樂巡禮」，透過一系列行業討論、競賽和表演賽、創新展示，感受熾熱的數碼娛樂氣氛，投入數碼娛樂新世界。

「數碼娛樂領袖論壇」是享譽國際的數碼娛樂界盛事，2020年首次以虛擬互動形式舉行，邀得70多名演講嘉賓，吸引來自30個國家或地區的參與者，總瀏覽量超過600,000次，共舉行15場直播競賽，提供超過100小時精彩內容及逾30個初創展示。

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責任編輯：羅浩濂