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【周焯華受查】太陽城集團：無經營貴賓廳　太陽城中介由周焯華全資擁有、復牌高開6%

股市 09:27 2021/12/02

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【周焯華受查】太陽城集團：無經營貴賓廳　太陽城中介由周焯華全資擁有

太陽城集團 （01383） 發公告澄清，集團於澳門並無經營任何貴賓廳業務，有關業務乃由太陽城博彩中介經營，而該公司由前董事會主席周焯華全資擁有。太陽城集團今早復牌，股價逆市高開6.1%，開報0.14元，成交17.4萬元，市值9.3億元。

公告指，董事會注意到有報道指「太陽城博彩中介」於澳門經營的貴賓廳業務自12月1日起完全停止營運，部分報道提及有關貴賓廳業務由太陽城集團經營，而從事貴賓廳業務的僱員將要接受停薪留職安排。

董事會澄清，集團於澳門並無經營任何貴賓廳業務，有關業務乃由太陽城博彩中介經營，而該公司由前董事會主席周焯華全資擁有。由於有關貴賓廳業務並非由集團經營，因此無法評論有關上述貴賓廳業務的情況。太陽城博彩中介只係集團酒店住宿產品的主要供應商，監於omicron迅速傳播，已暫停相關分部營運。

太陽城集團大股東周焯華被指涉嫌經營跨境賭博活動，日前內地溫州市人民檢察院發出逮捕批准。

相關文章：【周焯華受查】太陽城以外澳門賭廳曾在內地提訴書被點名　據報涉德晉、廣東及鉅星等

【周焯華受查】太陽城關閉貴賓廳　賭客疑未能取款　集團再停牌、濠賭股挫永利插近9%

 

港股 復牌 周焯華 太陽城集團（01383）

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