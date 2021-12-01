【大行點睇】轉型降低火電比重 中金指中國電力跑贏行業

中金發表報告，指中國電力 （02380） 處理兩項火電資產，反映公司持續向低碳能源轉型，降低對火電業務的依賴。中國電力早前公布，向合夥企業轉讓中電神投的股權，預計公司持有中電神投股權比例將由80%降至40%，出售將帶來1.7億元人民幣收益，同時設立能源投資支持轉型。

中金指有關動作將改善公司現金流及調整債務結構，為新能源業務提供資金支持，預期「十四五」期間每年若新增6GW裝機，對應資本開支為300億元人民幣。

中金維持公司跑贏行業評級，目標價4元，對應明年預測市盈率13.5倍。

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