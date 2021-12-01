【新股IPO】雍禾醫療2279明日起招股 入場費約7980元

雍禾醫療（新上市編號:02279）將於周三（1日）至下周一（6日）招股，是次計劃發行9,442.4萬股，其中90%為國際配售，10%為香港公開發售；招股價為15.8元，以每手500股計，一手入場費約7,979.6元；13日掛牌；聯席保薦人為摩根士丹利及中金。

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雍禾醫療是次上市引入了10名基石投資者，合共投資9,700萬美元，當中包括開城資本(2,000萬美元)、易方達(1,000萬美元)、IDG資本(1,000萬美元)、Hudson Bay(1,000萬美元)、清池資本(1,000萬美元)、禮來亞洲(1,000萬美元)、WT Capital(1,000萬美元)、常春藤資產管理(700萬美元)、Athos(500萬美元)及York(500萬美元)。基石投資者設6個月禁售期。

是次集資所得42.1%將用於為中國境內網絡現有植髮醫療機構進行擴充和升級；約17.5%將用作投資於產品進一步創新；約9.7%將用作研發投資；約23.4%用作在中國整合行業資源，以提升公司品牌知名度；約1.6%用作結清顯赫植髮應付關聯方新絲域的收購代價之未償還結餘；約5.7%為營運資金及一般企業用途。

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記者：張以正