【大行點睇】長遠增長有望返回正軌 高盛維持美團買入評級

高盛發表報告，指美團 （03690） 管理層仍相信在近期宏觀經濟改善後，公司業務將重回正軌，而且2025年每張訂單EBIT達到1元人民幣、日均外賣訂單達到1億張的長期目標，同時估計2025年到店、酒店和旅遊業務收入複合年均增長率達到25%。

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該行又指，美團第三季核心業務經營穩定，但由於去年基數高，第四季目標仍相對疲弱，公司預期外賣業務訂單量增長將由第三季25%放緩至十多個百分點，未來半年補貼水平將下降。

高盛維持美團「買入」評級，目標價312元。

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