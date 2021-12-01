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【大行點睇】長遠增長有望返回正軌 高盛維持美團買入評級

股樓投資 22:07 2021/12/01

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高盛發表報告，指美團 （03690） 管理層仍相信在近期宏觀經濟改善後，公司業務將重回正軌，而且2025年每張訂單EBIT達到1元人民幣、日均外賣訂單達到1億張的長期目標，同時估計2025年到店、酒店和旅遊業務收入複合年均增長率達到25%。

延伸閱讀    彭博「下一隻恒大」內房名單 見【下一頁

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該行又指，美團第三季核心業務經營穩定，但由於去年基數高，第四季目標仍相對疲弱，公司預期外賣業務訂單量增長將由第三季25%放緩至十多個百分點，未來半年補貼水平將下降。

高盛維持美團「買入」評級，目標價312元。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

美團－W（03690） 目標價 經濟 買入

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