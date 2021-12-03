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【美國經濟數據】美國11月非農新增職位21萬　遠遜預期；失業率降至4.2%

股市 21:34 2021/12/03

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美國11月非農業新增職位遠遜預期，11月非農業新增職位21萬個，遠差過市場預期的55萬個，並大幅低於10月經修正後的54.6萬個。

其中，私人企業新增職位23.5萬個，遠遜預期的53.6萬個。製造業職位增加3.1萬個，亦少於預期的4.5萬個。

另外，上月失業率降至4.2%，好過預期的4.5%，再創疫情以來最低，按月回落0.4個百分點。11月平均時薪按月增長0.3%，遜預期的0.4%。

====以下為12月1日數據====

人力資源顧問ADP報告顯示，被視為小非農的11月美國私人機構新增職位53.4萬個，好過市場預期的52.5萬個，少過10月向下修正後的57萬個。大企業創造了更多就業機會，僱員超過500人的公司於11月增加了27.7萬人，僱員過千的公司增長更強勁，貢獻了23.​4萬人。

休閒及酒店業新增職位領先其他行業，11月服務業新增職位42.4萬個，當中休閒及酒店業新增職位13.6萬個，專業及商業服務職位增加11萬個，貿易、運輸及公用事業職位增加7.8萬個。

ADP首席經濟學家Nela Richardson表示，勞動力市場復甦上月繼續面對挑戰，服務業於今年新增就業增長佔主導地位，但該行業更易受到疫情影響，目前判斷Omicron變種病毒會否減慢未來幾個月的就業復甦，還為時過早。

另外，美國11月ISM製造業指數61.1，預期為61，10月為60.8。11月Markit製造業PMI終值降至58.3，為去年12月以來終值新低，初值為59.1。

美國10月建築支出上升0.2%，預期為升0.4%。

相關文章：美國11月公布的經濟數據

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