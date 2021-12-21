【美國經濟數據】美國第3季GDP終值年率計按季增長2.3%

美國第3季國內生產總值（GDP）終值以年率計按季增長2.3%，高過初值的2.1%。期內，個人消費支出（PCE）物價指數增長2%，高過初值的1.7%；核心PCE物價指數增長4.6%，亦高過初值的4.5％。

另外，美國上周抵押貸款申請指數跌0.6%，前一周下降4%。置業指數跌3.3%，前一周漲0.7%；轉按指數升2.2%，前一周下降6.4%。30年期固定抵押貸款利率為3.27%，前一周為3.3%。

===以下為12月21日數據====

美國第三季度經常帳赤字錄得2148億美元，創2006年以來最大經常帳赤字，亦高於市場預期的2060億美元，前值為1903億美元。

===以下為12月16日數據====

美國商務部公布，美國11月新屋動工按月上升11.8%，遠超預期的升3.1%。上月新屋動工按年率計為167.9萬間，多過市場預期的156.7萬間。至於上月建築批則增長3.6%，同樣遠超預期的0.5%，按年率計為171.2萬間，多過預期的166.1萬間。

12月費城聯準企業展望為15.4，遠差過預期的29.1，前值為39。

===以下為12月15日數據====

美國11月零售銷售按月升0.3%，連升4個月，但創7月以來最低，升幅低於預期的0.8%，並較10月向上修訂後的1.8%大幅減慢。疲弱的數據反映通脹壓力打壓了消費者的購物意欲，亦可能反映當地人更早進行節日消費，以避免供應短缺。

撇除汽車，零售銷售按月按月亦升0.3%，低過預期的0.9%，亦慢過10月的1.8%。撇除汽車和汽油，零售銷售按月升0.2%，亦低於預期的0.8%及前值的1.6%。

美國11月出口物價按月上升1%，高過預期的上升0.5%。期內，進口物價按月上升0.7%，高過預期的0.6%。另外，12月紐約州製造業調查指數為31.9%，高過預期的25，及前一月的30.9。

===以下為12月14日數據====

美國11月最終需求生產物價指數（PPI）按月升0.8%，預期為升0.5%；按年上升9.6%，增幅創2010年開始統計數據以來最大，預期為漲9.2%。期內，扣除食品和能源的核心PPI按月升0.7%，預期為升0.4%；按年上升7.7%，增幅同創紀錄新高，及預期的7.2%，顯示投入成本攀升將再推升消費物價。

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===以下為12月10日數據====

美國11月份消費物價指數（CPI）按月升0.8%，高於預估的0.7%，但低過10月的0.9%；按年漲6.8%，創近40年以來最勁升幅，符市場預期。

期內，扣除食品和能源價格的核心CPI按月及按年增0.5%及4.9%，同樣符預期。

另外，美國密歇根大學12月消費者信心指數初值回升至70.4，好過預期的68；12月現況指數初值74.6，預期指數初值67.8，兩者均高於預期。美國消費者1年通脹預期初值為4.9%，市場預期為5%。

====以下為12月8日數據====

美國上周按揭申請增加，按揭市場指數上升2%，前一周為跌7.2%。當中置業指數下跌5%，前一周漲5.1%；轉按指數上升9%，前一周下降14.8%。上周30年按揭貸款利率平均3.3%，按周下跌1個基點。

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====以下為12月7日數據====

美國10月貿易逆差671億美元，預期為逆差668億美元；前值為逆差809億美元。第3季非農生產力終值跌5.2%，預期跌4.9%；非農單位勞動力成本終值升9.6%，預期及前值升8.3%。

====以下為12月3日數據====

美國11月非農業新增職位遠遜預期，11月非農業新增職位21萬個，遠差過市場預期的55萬個，並大幅低於10月經修正後的54.6萬個。

其中，私人企業新增職位23.5萬個，遠遜預期的53.6萬個。製造業職位增加3.1萬個，亦少於預期的4.5萬個。另外，上月失業率降至4.2%，好過預期的4.5%，再創疫情以來最低，按月回落0.4個百分點。11月平均時薪按月增長0.3%，遜預期的0.4%。

美國11月ISM非製造業指數為69.1，預期為65，前值66.7。另外，美國11月Markit服務業PMI終值為58，初值為57。

====以下為12月1日數據====

人力資源顧問ADP報告顯示，被視為小非農的11月美國私人機構新增職位53.4萬個，好過市場預期的52.5萬個，少過10月向下修正後的57萬個。大企業創造了更多就業機會，僱員超過500人的公司於11月增加了27.7萬人，僱員過千的公司增長更強勁，貢獻了23.​4萬人。

休閒及酒店業新增職位領先其他行業，11月服務業新增職位42.4萬個，當中休閒及酒店業新增職位13.6萬個，專業及商業服務職位增加11萬個，貿易、運輸及公用事業職位增加7.8萬個。

ADP首席經濟學家Nela Richardson表示， 勞動力市場復甦上月繼續面對挑戰，服務業於今年新增就業增長佔主導地位，但該行業更易受到疫情影響，目前判斷Omicron變種病毒會否減慢未來幾個月的就業復甦，還為時過早。

另外，美國 11月ISM製造業指數61.1，預期為61，10月為60.8。11月Markit製造業PMI終值降至58.3，為去年12月以來終值新低，初值為59.1。

美國10月建築支出上升0.2%，預期為升0.4%。

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