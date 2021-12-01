【大行點睇】市佔率尚有提升空間 中金維持創科買入評級

中金發表報告，指工具需求持續強，龍頭公司市佔率有提高空間，考慮到創科（00668）產品優質，盈利能力持續提高，在2015年至2020年複合年均增速明顯高於市場平均，而毛利率亦連續12年上升，公司能力持續提高。

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中金又指，創科淨資產收益率與收入增速在全球電動工具龍頭企業中為最高，預計未來純利率、資產周轉率及主要經銷商增長都持續推動公司增長，加強公司在行業的市場地位。

中金給予公司買入評級，目標價176.7元

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