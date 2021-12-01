【小米股價】小米第三季手機出貨量按季大跌15%　三星增長強勁

行業分析公司Counterpoint公佈第三季全球智能手機市場報告，小米 （01810） 第三季出貨量按年及按季分別倒退4.5%及15.4%，至4440萬部，原因是品牌嚴重受到零件持續短缺的情況衝擊。

小米股價升1.5%，收報19.56元，不過，走勢仍反覆受壓，力守19元水平。

據Counterpoint數據，全球智能手機市場第三季的出貨量為3.42億部，按季增長6%，按年卻減少6%。三星仍是全球智能手機出貨量最多的品牌，期內出貨量按季大升20.3%，至6930萬部。

（百萬部） 第三季 今年第二季 去年第三季 三星 69.3 57.6 80.4 蘋果 48.0 48.9 41.7 小米 44.4 52.5 46.5 VIVO 33.7 32.5 31.0 OPPO 33.6 33.6 31.0 其他 113.0 98.0 135.0

在三星、蘋果、小米、Vivo及OPPO合共5大品牌中，僅蘋果及小米期內按季出貨量錄得下跌，前者微跌1.8%，後者則大減15.4%。按年比較，三星及小米第三季出貨量分別下跌13.8%及4.5%，蘋果、Vivo及OPPO則錄得增長；其中， 蘋果上季出貨量按年上升15.1%，Vivo及OPPO則同樣增加約8%。Vivo期內出貨量3370萬部，單計內地手機市場則有1730萬部，繼續領導內地智能手機市場。

按市佔率劃分，三星第三季市佔率達20%，較第二季的18%有所增加，是上述5大品牌中最多。蘋果及小米的市佔率雙雙下跌，前者由15%減至14%，後者更由16%降至13%。

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