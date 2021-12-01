看好北部都會區效應　外區換樓客搬入屯門　瓏門呎價近2萬成交　創屋苑兩房呎價新高

樓市氣氛熾熱，屯門指標屋苑瓏門亦錄呎價破頂成交。中原地產鍾宏遠表示，部份新盤客回流二手市場，近期屯門區二手市場成交氣氛造好。瓏門新近錄得8座高層C室成交，實用面積485平方呎，兩房間隔，叫價1,000萬元，議價後以960萬元成交，折合實用呎價19,794元，呎價屬屋苑兩房單位新高。

鍾宏遠表示，買家為外區換樓客，有見本港發展重心北移，看好屯門區坐擁多元化基建前景，亦會受惠於北部都會區發展，加上家人亦居於屯門，方便照應，遂換樓遷入。瓏門屬指標屋苑，位置方便，買家一睇即中，迅速決定購入上址。

據了解，原業主則於2014年1月以489萬元一手買入單位，持貨7年轉售，帳面獲利471萬元，單位升值96%。

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