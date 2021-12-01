【消費熱話】首次以「線上+線下」形式舉辦 工展會下周六隆重回歸

闊別一年，由香港中華廠商聯合會舉辦的年度盛事工展會即將首次以「線上+線下」形式舉辦，實體展會於12月11日至明年的1月3日於銅鑼灣維多利亞公園舉行，而「網上工展會」則會於12月11日至明年1月10期間上線。工展會的開放時間為每天早上11時至晚上9時，入場門券每張港幣8元（身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士均可免費入場），市民可在會場入口收費站以八達通即時付費入場或在大會指定網上售票平台Cityline購買電子門券。

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今屆工展會主題為「魅力光影耀工展」，現場將設有超過830個攤位，分布於9個主題展區，當中包括食品飲料，廚具家電，美容及保健產品等......而今屆更有超過400項「破抵價」購物優惠，價格最低可至一折。

今年的「工展會55・驚喜五重奏」將會送出總值超過400萬元禮品，大會更推出「幸運55齊賞」，首1,555名網上登記的市民只要符合以下其中一個條件只要符合以下其中一個條件，包括：今年為55歲（即1966年出生）、生日為5月5日，或身份證號碼有兩個相連的5字，即可獲贈豐富禮品福袋，價值港幣255元。

儘管疫情對活動帶來限制，但廠商仍對今屆工展會的成果持正面看法，大會指工展會的商品屬於日常用品，食品，不會受疫情太大的影響，而且市民在抗疫疲勞下，也需要好好消費釋放壓力，因此大會認為今年的業績不會受太大影響，可以保持往年成績。

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記者：鄭日棱