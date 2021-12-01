業主見買家有誠意願減5%割愛　鯉景灣兩房996.8萬成交　代理︰優質放盤 享開揚少海景

港島市區樓受歡迎，就算屋苑樓齡稍舊，依然不妨礙買家對優質樓盤的追捧。其中，位於西灣河的鯉景灣，不少兩房單位叫價逾千萬元，但最近有業主被買家誠意打動，打九五折割愛放售單位。美聯物業陳俊傑表示，鯉景灣一個536實呎優質戶，以996.8萬元意頭價承接，2016年貨轉手升值約3成半。

單位景觀

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陳俊傑稱，剛成交的鯉景灣為逸星閣中層E室單位，實用面積約為536平方呎，為兩房間格，擁開揚及少量海景，屬屋苑內的優質放盤，故獲外區用家垂青。他指，原業主叫價1,050萬元，亦見買家具誠意，故割愛以996.8萬元成交，減幅約5%，折合實用呎價約為18,597元。

原業主於2016年6月份以約738萬元購入上述物業，是次轉手帳面獲利約258.8萬元，物業升值約35%。

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