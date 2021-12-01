▲ 【港滙港息】貨幣發行委員會：港滙自7月回軟 主要反映港股避險情緒升溫

港滙近日明顯轉弱，周二（30日）一度跌穿7.8的強弱分界線。根據金管局公布，外匯基金諮詢委員會轄下貨幣發行委員會的最新一次會議紀錄，委員會在會議上提及，港滙自今年7月初回軟，主要反映本港股市的避險情緒升溫。委員會又警告，若通脹長期持續高企，有可能引發全球金融狀況過早收緊。

貨幣發行委員會在10月21日舉行的會議上，獲悉在6月29日至10月11日的報告期內，港元兌美元在7.7632至7.7924區間上落。

港滙跌至兩年低+1個月HIBOR 見7個月高 再惹走資疑雲？​​​​​​​

委員會認為，港元自7月初回軟，主要反映港股的避險情緒升溫。由於總結餘充裕，港元銀行同業拆息（HIBOR）在期內大致維持低水。整體而言，港元外匯及銀行同業市場交易繼續暢順有序。

委員會：關注3潛在風險因素

另針對風險及不穩定因素的監察，委員會關注到3個主要因素，分別是：新冠疫情再度升溫、中國經濟下行壓力增加，以及憂慮新型變種病毒拖累香港經濟復甦。

就新冠疫情升溫，委員會指留意到，新冠感染個案再次飆升拖累全球經濟復甦，並令亞洲經濟重啟的希望蒙上陰影，同時全球供應鏈仍普遍存在瓶頸，再加上全球住宅市場升溫，以及環球能源價格上漲，或令全球通脹高企的情況較預期更為持久。而通脹長期持續高企，或會衝擊市場對「長期低息」的預期，有可能引發全球金融狀況過早收緊。

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