  • 17°C
香港時間 : 20211201日 (三) 21:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港滙港息】貨幣發行委員會：港滙自7月回軟　主要反映港股避險情緒升溫

股市 20:47 2021/12/01

分享：

【港滙港息】貨幣發行委員會：港滙自7月回軟　主要反映港股避險情緒升溫

港滙近日明顯轉弱，周二（30日）一度跌穿7.8的強弱分界線。根據金管局公布，外匯基金諮詢委員會轄下貨幣發行委員會的最新一次會議紀錄，委員會在會議上提及，港滙自今年7月初回軟，主要反映本港股市的避險情緒升溫。委員會又警告，若通脹長期持續高企，有可能引發全球金融狀況過早收緊。

貨幣發行委員會在10月21日舉行的會議上，獲悉在6月29日至10月11日的報告期內，港元兌美元在7.7632至7.7924區間上落。

港滙跌至兩年低+1個月HIBOR 見7個月高　再惹走資疑雲？​​​​​​​

委員會認為，港元自7月初回軟，主要反映港股的避險情緒升溫。由於總結餘充裕，港元銀行同業拆息（HIBOR）在期內大致維持低水。整體而言，港元外匯及銀行同業市場交易繼續暢順有序。

委員會：關注3潛在風險因素

另針對風險及不穩定因素的監察，委員會關注到3個主要因素，分別是：新冠疫情再度升溫、中國經濟下行壓力增加，以及憂慮新型變種病毒拖累香港經濟復甦。

就新冠疫情升溫，委員會指留意到，新冠感染個案再次飆升拖累全球經濟復甦，並令亞洲經濟重啟的希望蒙上陰影，同時全球供應鏈仍普遍存在瓶頸，再加上全球住宅市場升溫，以及環球能源價格上漲，或令全球通脹高企的情況較預期更為持久。而通脹長期持續高企，或會衝擊市場對「長期低息」的預期，有可能引發全球金融狀況過早收緊。

相關文章：

【美國加息】儲局官員博斯蒂克：對加快縮減購債持開放態度　料明年加息兩次

【美國收水】高盛﹕儲局或明年1月起加快縮減買債　6月起加息

疫情 港股 經濟 港元 港滙 香港金融管理局 低水 香港 通脹 金融

下一篇文章

【監管風暴】文旅部擬規範金錢打賞　嚴禁借「網紅兒童」牟利
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【何鴻燊遺產】長房何超賢及二房何超瓊爭議遺產管理人事宜　庭上披露何鴻燊未立遺囑
【何鴻燊遺產】長房何超賢及二房何超瓊爭議遺產管理人事宜　庭上披露何鴻燊未立遺囑
【周焯華受查】太陽城關閉貴賓廳　賭客疑未能取款　集團再停牌、濠賭股挫永利插近9%
【周焯華受查】太陽城關閉貴賓廳　賭客疑未能取款　集團再停牌、濠賭股挫永利插近9%
【美股期貨】歐股漲逾1%　道指期貨升近300點、納指期貨升近1.4%（不斷更新）
【美股期貨】歐股漲逾1%　道指期貨升近300點、納指期貨升近1.4%（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水吸16億買快手　沽騰訊比亞迪　恒指夜期升52點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水吸16億買快手　沽騰訊比亞迪　恒指夜期升52點（不斷更新）
【美國收水】鮑威爾指宜提早完成收水　放棄通脹短暫論
【美國收水】鮑威爾指宜提早完成收水　放棄通脹短暫論
【恒指夜期+ADR】阿里美股再低港2%　夜期跌27點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股再低港2%　夜期跌27點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款