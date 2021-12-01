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【大行點睇】摩根資管料聯儲局明年底加息　Omicron影響短暫

股樓投資 20:52 2021/12/01

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面對來勢洶洶的新出現的變種病毒Omicron，摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰在2022年大市前瞻會上表示，Omicron只為經濟帶來短暫影響。他認為雖然病毒會令經濟復甦變得複雜，但由於很多企業都習慣應對，所以投資者無需太過憂。

【大行點睇】施羅德：明年全球經濟增長速度放緩　或出現滯脹風險　【下一頁

美國通脹持續高企，許長泰預計通脹去到2022年會回落。他認為屇時通脹水平會回落至2至3％。不過，他指出聯儲局亦要考慮薪酬和租金等會長期影響通脹的因素。他料聯儲局會於2022年年底加息。由於明年11月將舉行中期選舉，所以他認為聯儲局不會在那個時段考慮加息。他指出未來2至3年的加息政策比第一次加息更重要。他預計在第一次加息後，之後每年會加息二至三次。但他相信即使利率上升至2厘或2厘半，美國經濟都可以承受。所以對市場不太憂慮。

在資產配置方面，許長泰亦然維持「股優於債」的看法，他預計全球增長動力放緩，並將從發達經濟體轉向亞洲和部分新興市場。在過去一年，歐美國家內需增長強勁，而亞洲地區的經濟增長大多由出口帶動。他料隨著疫苗接種率上升以及放寬邊境限制措施，他預計亞洲特別是東南亞國家內需復甦，帶動經濟增長。

【延伸閱讀】大摩預計元宇宙引發8萬億美元商機 看好5隻美股受惠　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

 

許長泰 美股 加息 通脹 美國 美國聯儲局 新興市場

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