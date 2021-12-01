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【監管風暴】文旅部擬規範金錢打賞　嚴禁借「網紅兒童」牟利

股市 20:46 2021/12/01

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文旅部提出不得以打賞排名、虛假宣傳等方式炒作網絡表演者收入，不得以虛假消費、帶頭打賞等方式誘導未成年人用戶消費。

內地文化和旅遊部辦公廳發佈《關於加強網絡文化市場未成年人保護工作的意見》，提出網絡文化市場主體不得以打賞排名、虛假宣傳等方式炒作網絡表演者收入，不得以虛假消費、帶頭打賞等方式誘導未成年人用戶消費。

文件提出，要嚴禁借「網紅兒童」牟利，要嚴管嚴控未成年人參與網絡表演，對出現未成年人單獨出鏡或者由成年人攜帶出鏡超過一定時長、且經核定為借助未成年人積累人氣、謀取利益的直播間或者短視頻賬號，或者利用兒童模特擺出不雅姿勢、做性暗示動作等吸引流量、帶貨牟利的賬號，依法予以嚴肅處理。

當局亦擬規範金錢打賞，指網絡文化市場主體不得以打賞排名、虛假宣傳等方式，炒作網絡表演者收入，不得以虛假消費、帶頭打賞等方式，誘導未成年人用戶消費。要引導網絡文化市場主體依法對未成年人充值打賞權限進行規範，推動建立並優化未成年人借助成年人賬號充值打賞的識別認定機制，並加大電子證據綜合分析採集力度，實現快處快賠。

更多中國科網監管最新消息、分析文章，可見【互聯網數據監管】專頁

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