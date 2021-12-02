【消費熱話】準新娘貴過原價$38賣免費二手婚紗 吝嗇貪「意頭」利是 網店公審惹怒丈夫

做人不要這麼「愛貪小便宜」，貪小便宜隨時惹禍，最近有一名網民在社交平台《慧子婚紗 Mrs. Tse Bridal》發文指，自己收到一名剛結婚的女子向婚紗店出售輕婚紗，她表示「婚紗只穿過一次、沒有洗過，和看起來很新淨。當時原物主免費、全新給我的，亦問過買回來的價錢為$1250，我幸福承傳『意頭價』$1288賣給你好嗎？」除了價錢貴過原價之外，她還要求一封意頭利是，建議$88尾。店主回覆不收購二手婚後物資，自己亦是圖中婚紗的捐贈者。

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隨後，事主的丈夫來電並批評他們公審，店主想澄清三方面，首先，免費得來的婚紗為何開賣比原價貴，而且穿過一次、沒有洗過；其次基於衛生問題，公司不會收購二手婚後物資。再者，當時店主未開店舖，在泰國買完沒有用上抱著不想浪費的心態，所以捐出來。

按圖了解更多，樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民討論，不少網友覺得既然店主沒有開名又如何算公審，頂多是討論，只不過這對夫婦貪小便宜、想騙人東西再拿去賣，順便收利是，「不買婚紗要給利是？甚麼邏輯？難怪這對夫婦發達。」、「為甚麼她厚臉皮說免費出來，但又開價貴於原價？真是搞笑。」

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責任編輯：陳頌潔