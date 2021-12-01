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【上車盤】元朗半新盤一房450萬沽　代理：此價位同區幾乎只有開放式

股樓投資 20:53 2021/12/01

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樓價持續上升，叫價500萬元以下的放盤愈來愈少，但在元朗仍然有選擇，而且並非開放式單位。美聯物業趙智敏說，尚悅．嶺2座低層D室，實用面積255平方呎，一房間隔，向東北享內園景，日前以450萬元易手，實用呎價約17,647元。 

代理續說，買家為區內客，睇好北區未來發展，見上址樓齡新，屋苑附近亦有齊生活配套，加上同價錢於區內難覓一房單位，所以火速決定承接。 

代理又指，若以450萬預算為例，同區幾乎只有開放式單位放盤，故上述一房單位屬筍價成交。資料顯示，原業主於2018年11月以約388萬元購入上址，現帳面獲利約62萬元，物業期間升值約16%。  

焦點新盤

皓日示範單位直擊　拆門拆牆大變身　兩房變一房【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

尚悅‧嶺 上車盤 美聯物業

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業主見買家有誠意願減5%割愛　鯉景灣兩房996.8萬成交　代理︰優質放盤 享開揚少海景

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