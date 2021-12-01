【上車盤】元朗半新盤一房450萬沽　代理：此價位同區幾乎只有開放式

樓價持續上升，叫價500萬元以下的放盤愈來愈少，但在元朗仍然有選擇，而且並非開放式單位。美聯物業趙智敏說，尚悅．嶺2座低層D室，實用面積255平方呎，一房間隔，向東北享內園景，日前以450萬元易手，實用呎價約17,647元。

代理續說，買家為區內客，睇好北區未來發展，見上址樓齡新，屋苑附近亦有齊生活配套，加上同價錢於區內難覓一房單位，所以火速決定承接。

代理又指，若以450萬預算為例，同區幾乎只有開放式單位放盤，故上述一房單位屬筍價成交。資料顯示，原業主於2018年11月以約388萬元購入上址，現帳面獲利約62萬元，物業期間升值約16%。

焦點新盤

皓日示範單位直擊 拆門拆牆大變身 兩房變一房【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【溫股知新】底部勿亂估 留意醫療股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機