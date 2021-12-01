【火速成交】料The YOHO Hub刺激區內樓價　買家趕於開售前搶閘買樓　朗屏8號放盤一日即沽

元朗區即將有大型鐵路盤The yoho Hub推出，發展商指最快會於本月內展開銷售。美聯物業徐榛表示，有首置客率先偷步入市，日前朗屏8號有放盤單位僅1日即錄成交。

成交單位為朗屏8號1座中層G室，實用面積約482平方呎，2房間隔，向享內園池景。據了解，客人為首置人士，有感新盤應市將刺激區內二手，故趁開售前率先入市，有見上址樓齡新、間隔實用，而且鄰近港鐵站，附近配套齊全，考慮不久即決定入市。原業主叫價約810萬元放盤僅1天，雙方議價後終以788萬元成交，折合實用呎價約16,349元，料買家買入單位作自住用途。

資料顯示，原業主於2016年4月以約567.4萬元購入上述物業，是次轉手帳面獲利約220.6萬元，升值約38.9%。

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