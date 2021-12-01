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【電動車】五菱汽車：擬將五菱新能源轉為外商投資企業　整合新能源汽車業務

股市 20:01 2021/12/01

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五菱汽車 （00305） 公布，公司與廣西汽車、五菱工業及五菱新能源，就建議資產重組及向五菱新能源出資訂立意向書。五菱汽車將出資10億人幣，投資五菱新能源，打造新能源汽車業務板塊，全面開拓和發展新能源汽車業務。五菱汽車今日收報1.77元，跌近3%。

公告指，間接擁有五菱汽車已發行股份56.54%的廣西汽車，擬以其全資附屬公司五菱新能源為平台，整合重組新能源汽車相關資產及業務，該等業務目前主要由五菱工業承辦。

打造新能源汽車業務板塊

五菱汽車擬通過投資五菱新能源，在現有商用整車主營業務的基礎上，打造新能源汽車業務板塊，全面開拓和發展新能源汽車業務。據此，廣西汽車、五菱汽車、五菱工業及五菱新能源已訂立意向書。

據意向書，三方同意把五菱新能源轉為外商投資企業，從事新能源汽車業務。廣西汽車以非現金資產及現出資約16億人幣，五菱汽車出資現金10億人幣，及五菱工業以非現金出資3.06億人幣。

五菱汽車有權可選擇進一步認購五菱新能源新股本權益，將其持股比例增至50%以上。

轉為外商投資企業後，五菱新能源將在中國從事新能源汽車的研發、製造及銷售。該企業將專注於打造高性價比純電動及插電混合動力新能源車，及其他新能源智能出行產品。五菱新能源投產後，預計五菱工業及其附屬公司將成為五菱新能源的主要戰略供應商，為五菱新能源生產之新能源汽車提供汽車零部件及組件。

相關文章：【電動車】理想蔚來小鵬11月交付量齊破萬、哪家增長跑出？

編輯：區嘉俊

 

港股 汽車 新能源 五菱汽車（00305）

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