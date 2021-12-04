【Mosaic慢慢砌@iM網欄】文化節 文化藝術交流

政府的施政報告有兩點是支持文化交流，包括加強與海外藝術文化機構的關係，以及加強與內地的文化交流合作。以前任職文化記者時，也親身報道過不少文化交流有關的活動，值得相關部門參考的。

很久很久以前，有一個名叫「香港柏林當代文化節」的活動，在我看來蠻不錯的。這個文化節最令人矚目亮眼的是一座建築物一一由本港著名建築師嚴迅奇創作的《竹亭》，那時我還是第一次見識到用搭棚的竹來建造一座建築，後來倒是不少人選用這有趣的材料，所以 《竹亭》已是先聲奪人。《竹亭》就建在一個樹木繁茂的森林及大片草地當中的世界柏林世界文化中心旁，亭亭玉立於一個水池上，竹的線條在陽光下或直或斜的倒映水中，真的只有中國特色的建築才有如果如此通透脫俗又超越時代的感覺。

「文化節亅有「香港在柏林」及「柏林在香港」兩部分，即是在對方城市介紹自己的城市的當代文化藝術。香港帶去的節目有視覺方面的錄象展丶裝置展丶海報展，表演方面除了純藝術的舞台劇，還有流行音樂的「廣東流行音樂會」，此外還有電影電視播放，是一次很全面展示本港藝術文化現貌的設計，如果增加一些書法國畫等傳統藝術那就更完美。到了「柏林在香港亅，當地也帶來三十多個節目，不過「竹亭亅搬回來放在添馬艦時，由於沒有在水上的配合，效果遜色了些。

當年有機會隨團往柏林採訪，大約一星期的時間，收穫還是很豐富的。除了報道「文化節亅各個節目，還採訪了柏林的文化官員丶藝術工作者及藝術團體，了解兩地文化政策的分別，回港後真是文思飛揚，寫了十多篇專題文章。可惜這個節日並沒有持續每年舉行，只辦了一年而已。

但以下這項則是由2005年開始持續至今，那就是由國家文化部主辦的「藝海流金」文化交流活動。每年夏天，來自港澳及內地的文化藝術界人士約百多二百人，在大會安排下到內地某一個省份走訪參觀，欣賞當地藝術表演，参觀博物館，遊覽自然風光，藝術家們還會舉行對話研討，一起合作表演，以致寫生

揮毫······。雖然行程緊密，但整個旅程下來，真的對當地文化藝術有整體概括的認識。

我有機會應邀參加了兩屆「藝海流金」，先後造訪內蒙古及甘肅，隨團還有香港許多著名藝術家，文化官員及藝團高層，增長不少見聞。例如我自己去旅遊也到過敦煌，参觀莫高窟石窟，卻沒有「藝海流金亅這次大會安排的石窟那麼精彩罕有。

記得那次有三位畫家林鳴崗、司徒乃鍾及陳繼春，在鳴沙山寫生時樂而忘返，不跟著大會的行程，自行留下，畫完才乘車歸隊。後來，香港及澳門都舉行展覽，讓藝術家分享寫生後的創作成果。不知何時香港也做一次東道主，介紹我們的藝術文化給內地藝術家？

自從離開報館，已沒有機會参加「藝海流金」，希望有一天，大會邀請我以藝術家身份参與吧。

▲ 嚴迅奇設計作品《竹亭》於柏林世界文化中心

▲ 藝術家在鳴沙山寫生

作者_洪捷簡介： 女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

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