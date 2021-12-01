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【屈臣氏X寶潔】精簡生活為概念　寶潔與屈臣氏推全新日本護膚品牌 aio

商業 20:19 2021/12/01

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P&G（Procter & Gamble）寶潔與屈臣氏宣布，攜手推出全新日本護膚品牌 aio，產品於香港、中國內地及台灣的屈臣氏門市及電子商店獨家發售。（屈臣氏提供圖片）

P&G（Procter & Gamble）寶潔與屈臣氏宣布，攜手推出全新日本護膚品牌 aio，產品於香港、中國內地及台灣的屈臣氏門市及電子商店獨家發售。

【素食商機】大家樂再推純素產品　夥OmniFoods推出新豬肉肉餅煲仔飯

全新日本護膚品牌aio，以精簡生活作為定位的護膚品牌，奉行精緻而簡約的生活概念及護膚方案。屈臣氏提供圖片

雙方表示，愈來愈多顧客追求精緻而簡約的生活態度，生活壓力令肌膚出現問題，消費者都在尋找精簡有效的護膚產品；加上環保意識日益提高，顧客對產品的可持續發展需求甚殷。

而全新日本護膚品牌aio，就以精簡生活作為定位的護膚品牌，奉行精緻而簡約的生活概念及護膚方案。

主攻GEN Z及千禧年代年輕人

P&G代表Markus表示，「aio主要吸引的消費者都是GEN Z及千禧年代年輕人，目標有更多銷售額來自線上平台，我們很高興將aio帶到香港及台灣市場。

她提到，aio還帶來了首個完全可回收的包裝設計，這代表著P&G對實現可持續發展目標的承諾。

【美國經濟】網購吸引力不及實體店　　零售聯合會：主因為疫苗接種率提升

【網購商機】Cyber Monday消費額首次錄跌幅　因優惠吸引力大跌？

 

責任編輯：李智美

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產品 日本 香港 ROC 概念 屈臣氏 壓力 可持續發展

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