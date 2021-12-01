「龍牀盤」業主不願等多陣　啃辣稅沽樓趕移民　3年帳面僅賺數萬

近期屢有業主賣樓移民，個別甚至不願等多陣，不惜支付「辣招稅」亦要沽樓走人。中原地產葉津榮說，屯門菁雋高層20室，實用面積170平方呎，開放式單位，於九月交吉放盤，當時叫價350萬元，經上車客議價後，終以328萬元易手，實用呎價約19,294元。

代理續指，原業主於2019年7月以289萬元一手買入單位，持貨僅2年多，須付樓價一成之額外印花稅（SSD），涉約32.8萬元，但因趕移民，所以仍決定賣樓，終帳面獲利約6.2萬元。若連稅、佣金計，料業主明賺暗蝕萬多元離場。

值得留意的是，近期納米盤屢錄零星蝕讓，如大埔嵐山8座低層A室，實用面積181平方呎，開放式間隔，原業主於2018年以383.8萬元購入，剛以328萬元易手，持貨約3年，帳面貶值約55.8萬元。

焦點新盤

皓日示範單位直擊 拆門拆牆大變身 兩房變一房【下一頁】

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