  • 18°C
香港時間 : 20211201日 (三) 20:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「龍牀盤」業主不願等多陣　啃辣稅沽樓趕移民　3年帳面僅賺數萬

股樓投資 20:09 2021/12/01

分享：

近期屢有業主賣樓移民，個別甚至不願等多陣，不惜支付「辣招稅」亦要沽樓走人。中原地產葉津榮說，屯門菁雋高層20室，實用面積170平方呎，開放式單位，於九月交吉放盤，當時叫價350萬元，經上車客議價後，終以328萬元易手，實用呎價約19,294元。

代理續指，原業主於2019年7月以289萬元一手買入單位，持貨僅2年多，須付樓價一成之額外印花稅（SSD），涉約32.8萬元，但因趕移民，所以仍決定賣樓，終帳面獲利約6.2萬元。若連稅、佣金計，料業主明賺暗蝕萬多元離場。 

值得留意的是，近期納米盤屢錄零星蝕讓，如大埔嵐山8座低層A室，實用面積181平方呎，開放式間隔，原業主於2018年以383.8萬元購入，剛以328萬元易手，持貨約3年，帳面貶值約55.8萬元。 

焦點新盤

皓日示範單位直擊　拆門拆牆大變身　兩房變一房【下一頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

【溫股知新】底部勿亂估 留意醫療股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 中原地產 菁雋

上一篇文章

【跟錢家學理財@iM網欄】參與「跨境理財通」要注意甚麼?

下一篇文章

【BlackFriday】亞馬遜：BlackFriday銷售額破紀錄
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【好老闆邊度搵】星之子陳易希對員工有幾好? 享180度海景辦公室+公司出錢去外國旅行 想加入團隊機會來了
【好老闆邊度搵】星之子陳易希對員工有幾好? 享180度海景辦公室+公司出錢去外國旅行 想加入團隊機會來了
【有相睇】近地鐵站連靚裝　放盤兩月無客要　終累劈逾170萬才易手　
【有相睇】近地鐵站連靚裝　放盤兩月無客要　終累劈逾170萬才易手　
【電視頻譜】六電視台明日起轉用新頻率廣播 自設天線住戶需要重新搜台
【電視頻譜】六電視台明日起轉用新頻率廣播 自設天線住戶需要重新搜台
【樓市熱話】 網選本港「最好行」商場 又一城海港城太古城通通榜上有名
【樓市熱話】 網選本港「最好行」商場 又一城海港城太古城通通榜上有名
【元宇宙】虛擬遊艇以65萬美元出售　為Sandbox中最昂貴的NFT資產
【元宇宙】虛擬遊艇以65萬美元出售　為Sandbox中最昂貴的NFT資產
【公屋裝修】為迎娶新抱同住 41萬裝修381呎天平邨單位 「藝術漆」點綴牆身 廚房玻璃趟門一舉兩得
【公屋裝修】為迎娶新抱同住 41萬裝修381呎天平邨單位 「藝術漆」點綴牆身 廚房玻璃趟門一舉兩得
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款