【90後財務自由人@iM網欄】創業零風險 創業時間與財務自由

筆者發現，有不少朋友對自己打工生活不滿意，希望有些突破， 但是對於怎樣創業毫無頭緒。甚至乎認為創業很容易破產， 家破人亡。然而，在筆者眼中，創業的風險比起打工小， 如果用正確的方法，破產的機會可以等於零，做到接近零風險。

筆者現在有5個成功的創業項目，但是工作時間比起一般打工仔少， 而且創業過程中，從來未試過有一個月出現虧損。 這樣說法完全不是自誇， 純粹是因為筆者知道有一套方法可以令自己創業風險接近零， 而且令自己長遠得到時間及財務上的自由，這個方法只得4個步驟。

創業零風險的4個步驟

第一步驟，要觀察身邊存在， 而自己又有能力可以解決到的問題或者痛點， 因為創業都不外乎幫助別人解決問題。例如， 筆者留意到身邊朋友都知道投資的重要性， 然而大部份連最基本的投資知識都缺乏，所以去年開始創立「30歲 財務自由」YouTube頻道，繼而開展投資及財商教育業務。 又例如最近有一位學員留意到身邊很多單身男女希望結識另一半， 但是現在流行的手機程式，有很多不足的地方，例如把關不力， 缺乏深入交流等等，因此決定與我們合作創立一個主打綫下活動， 深度交流的平台。

第二步驟，這是最重要的步驟， 就是要找一個低成本的營運及獲取客戶方法，現在互聯網這麼發達， 其實有很多，關鍵在於有沒有創意。先舉一個反面教材， 最近認識有一位美容師，去年決定辭職自立門戶，先用接近100萬 元投資儀器，然後用5萬元租用了尖沙咀的一個單位，3萬元聘請另 一位美容師。然而開業了一年，發現客戶人數不如理想， 每個月到經歷虧損，現在希望盡快離場，但是又找不到買家買盤。 這種故事筆者聽過很多。事實上，應該盡量將營運成本降到最低， 將專注力怎樣獲取客戶上，盡快尋求一套系統性方法， 可以不斷獲取新客戶，因為客戶就好像一盤生意的血液。 只要找到一套方法可以持續性獲取新客戶，生意便會逐步上軌道。

創業後需專注建立團隊

假設第一及第二步驟成功，生意應該會不斷增長， 然而創辦人亦會變得越來越忙碌，好像又回到過往忙碌的打工生涯。 如果想得到時間上的自由，發掘新的可能性。 第三步驟便應該專注建立團隊，放下自己的職務。 建立團隊是一門很深的學問，筆者在這方面也失敗過很多次。 以往曾經請過很多性格不合適的員工，為公司添煩添亂， 增加自己的壓力。 筆者後期更加深入鑽研如何聘請真正幫助到公司長遠發展的員工， 徹底完善招聘系統，情況才慢慢改善，令自己時間上更自由。

假設第一至第三步驟都成功的話，創業者應該會得到時間上的自由， 有些人會選擇享受人生。 但是筆者過去半年更加體會到原來創業便是自己最大的興趣， 因此就算得到時間上的自由，筆者都會選擇不斷尋找新的機會， 創造新的業務。因此，第四步驟就是繼續尋找商機， 或者完善現有生意。筆者過去8年一路走來，其實都在重複以上4個 步驟，做到創業真正不對稱風險回報，務求活出精彩人生。

作者_Ryan（陳懷恩）簡介： 90後，2013 年創業，現與太太創立及營運數盤生意，每項都已經有較穩定的利潤；過去數年，亦將累積到的盈利，進行有系統的股票投資，有幸達至30 歲前財務自由。現在除了營運生意外，最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光，分析上市企業，挑選及投資優質股票。另外亦在「30歲財務自由」YouTube 頻道免費分享投資知識。

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