【90後財務自由人@iM網欄】創業零風險 創業時間與財務自由

筆者發現，有不少朋友對自己打工生活不滿意，希望有些突破，但是對於怎樣創業毫無頭緒。甚至乎認為創業很容易破產，家破人亡。然而，在筆者眼中，創業的風險比起打工小，如果用正確的方法，破產的機會可以等於零，做到接近零風險。
筆者現在有5個成功的創業項目，但是工作時間比起一般打工仔少，而且創業過程中，從來未試過有一個月出現虧損。這樣說法完全不是自誇，純粹是因為筆者知道有一套方法可以令自己創業風險接近零，而且令自己長遠得到時間及財務上的自由，這個方法只得4個步驟。
創業零風險的4個步驟
第一步驟，要觀察身邊存在，而自己又有能力可以解決到的問題或者痛點，因為創業都不外乎幫助別人解決問題。例如，筆者留意到身邊朋友都知道投資的重要性，然而大部份連最基本的投資知識都缺乏，所以去年開始創立「30歲財務自由」YouTube頻道，繼而開展投資及財商教育業務。又例如最近有一位學員留意到身邊很多單身男女希望結識另一半，但是現在流行的手機程式，有很多不足的地方，例如把關不力，缺乏深入交流等等，因此決定與我們合作創立一個主打綫下活動，深度交流的平台。
第二步驟，這是最重要的步驟，就是要找一個低成本的營運及獲取客戶方法，現在互聯網這麼發達，其實有很多，關鍵在於有沒有創意。先舉一個反面教材，最近認識有一位美容師，去年決定辭職自立門戶，先用接近100萬元投資儀器，然後用5萬元租用了尖沙咀的一個單位，3萬元聘請另一位美容師。然而開業了一年，發現客戶人數不如理想，每個月到經歷虧損，現在希望盡快離場，但是又找不到買家買盤。這種故事筆者聽過很多。事實上，應該盡量將營運成本降到最低，將專注力怎樣獲取客戶上，盡快尋求一套系統性方法，可以不斷獲取新客戶，因為客戶就好像一盤生意的血液。只要找到一套方法可以持續性獲取新客戶，生意便會逐步上軌道。
創業後需專注建立團隊
假設第一及第二步驟成功，生意應該會不斷增長，然而創辦人亦會變得越來越忙碌，好像又回到過往忙碌的打工生涯。如果想得到時間上的自由，發掘新的可能性。第三步驟便應該專注建立團隊，放下自己的職務。建立團隊是一門很深的學問，筆者在這方面也失敗過很多次。以往曾經請過很多性格不合適的員工，為公司添煩添亂，增加自己的壓力。筆者後期更加深入鑽研如何聘請真正幫助到公司長遠發展的員工，徹底完善招聘系統，情況才慢慢改善，令自己時間上更自由。
假設第一至第三步驟都成功的話，創業者應該會得到時間上的自由，有些人會選擇享受人生。但是筆者過去半年更加體會到原來創業便是自己最大的興趣，因此就算得到時間上的自由，筆者都會選擇不斷尋找新的機會，創造新的業務。因此，第四步驟就是繼續尋找商機，或者完善現有生意。筆者過去8年一路走來，其實都在重複以上4個步驟，做到創業真正不對稱風險回報，務求活出精彩人生。
作者_Ryan（陳懷恩）簡介：
90後，2013 年創業，現與太太創立及營運數盤生意，每項都已經有較穩定的利潤；過去數年，亦將累積到的盈利，進行有系統的股票投資，有幸達至30 歲前財務自由。現在除了營運生意外，最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光，分析上市企業，挑選及投資優質股票。另外亦在「30歲財務自由」YouTube 頻道免費分享投資知識。
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撰文 : Ryan（陳懷恩）
欄名 : 90後財務自由人