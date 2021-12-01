【一時佳話@iM網欄】不要在生氣時說話 處理衝動的人

有天筆者放假溜狗時，收到團隊頂尖業績同事A幾個信息。內容主要是投訴另一位資深同事B，說B今天將有大單要簽，本應是可喜可賀之事，但資深的B竟然發資訊問A一些連新人都識答的問題，令A覺得很無語。但更無語的是A花時間回B信息，B竟然幾個小時也不看，之後更直接衝進A房間求救。A一怒之下便爆駡她，然後更著我提高B的專業能力。

由於不是什麼要急的事，只是吐嘈和投訴，所以筆者沒有即時回應A。我刻意在幾個小時後，待A冷靜下來才回他：「哈哈！想不到不是被人駡的先找我，而是駡人的先找我。」

其實A和B的關係一直挺好的，所以筆者排除「篤背脊」的可能。兼之A為人樂於助人、工作認真、勤奮又靠譜，只是生性火爆衝動，邊幫人又邊駡人，間中更駡得不留情面，人事方面有待進步，否則很難再往上晉升。於是我便跟A分享以下故事：

「天下第一棋手」的故事

清朝名臣左宗棠喜歡下棋，而且棋藝高超，很少碰到對手。在奉命率兵赴邊疆平叛前一天，他微服出巡散心時，在街上看到一個七十多歲老人在寫有「天下第一棋手」六個大字的招牌下擺棋陣。左宗棠一來技癢，二來覺得老人自稱「天下第一棋手」過於狂妄，於是出手挑戰他。沒想到老人不堪一擊，連連敗北。左宗棠在得意之餘，命老人趕快拆招牌走人，不要再在這裡丟人現眼。

當左宗棠從邊疆凱旋歸來時，竟然還看到那塊「天下第一棋手」的招牌原封不動。他很不高興，決定再一次教訓這個不知廉恥的人。

說來也怪，這一次左宗棠居然被老人殺得落花流水，三戰三敗。左宗棠不服，第二天又再挑戰，這次輸得更慘。他覺得不可思議，就問老人為什麼在這麼短的時間內，棋藝會進步得如此之快，老人微笑回：「上次你雖是微服出巡，但我認得你是左大人，並知道你即將出征邊疆，我不想因我個人榮辱這等小事，在你出征前挫了你主帥的銳氣，壞了國家大事，所以存心讓你贏。如今，你已凱旋，我也無所顧忌不再留手了。」左宗棠聽後，羞慚不已。

A聽罷後：「Wave，對不起！我知錯了，以後不會了。」

不要在生氣時說話

其實B由於自恃資深，疏於見客，故記得的少忘記的多，肯定每次見大客前也會手忙腳亂，這點肯定要改進！但A在B簽單前爆駡她，影響他的心情，不單誤了他個人業績，也壞了團隊和公司的業績，這就更加不對。本來你幫了人，已賺了一些人情，但在幫人的同時，又忍不住多口抱怨和駡人，這樣只會適得其反，對方不領情之餘，更有可能心生怨恨，這又何必呢？常言道：「不要在開心時許諾，不要在生氣時說話，不要在傷心時做決定。」只有沉著冷靜，才能成就大事。

作者＿周榮佳 作者簡介：作者簡介：從事保險業逾廿年，擁有15個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。Wave除獲HKFI年度傑出保險代理、GAMA最高管理成就獎、《iMoney》香港保險風雲人物外，更獲選亞洲年度最佳保險領袖，在業界享負盛名。

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