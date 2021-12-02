【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】齊來跑上高處睇香港夜景 帶你跑去五個靚景點

香港夜景在全球數一數二，相信也不用我多說，維港兩岸的海濱長廊無論是散步抑或是跑步，都是欣賞香港夜景的好地方，今次嘗試帶大家跑幾個景點，以不一樣的角度去欣賞香港的夜景。

▲ 灣仔北巴士站旁海濱最近進一步開放，往銅鑼灣方向跑就不用在巴士站旁左穿右插了。

舊山頂道上山頂話咁快

跑開寶雲道的朋友，如果不怕斜，可以嘗試跑遠一點，跑到舊山頂道直上山頂。在夜晚跑上去感覺不錯，雖然路的斜度與灣仔峽道不相伯仲，但跑上去山頂也不算太遠，由舊山頂道底到盧吉道入口不用兩公里。愈近高處，就愈感受香港的夜景優美，上到山頂，當然要在盧吉道衝一個圈才是王道，一個圈大約三公里多，而最無敵夜景之處亦在這裡。由於山頂纜車正進行翻新工程，公共交通前往山頂只有巴士、小巴及的士，不算方便，除了近月天氣轉涼日間多了人行山之外，夜晚遊人不算多，跑步也算輕鬆愜意。

▲ 舊山頂道的斜度，相信會令不少跑友卻步，但只要慢跑數分鐘，就可捱過最斜路段。

▲ 位於山頂盧吉道的夜景，就是香港吸引無數遊客的經典景色。

小馬山遠眺港島東九龍東

日間行山跑山覺得人多，不妨考慮夜山時段，四周夜景有時迷人極了，但要緊記帶備頭燈及食水。初跑夜山可以簡單一點，可試試由鰂魚涌柏架山道起步，上到大風坳涼亭轉右經港島徑第五段上小馬山，港島東九龍東景緻盡入眼簾。往後可以繼續經小馬坑及金督馳馬徑落寶馬山，又或沿路折返，由鰂魚涌經小馬山到寶馬山，大約七公里左右。

▲ 從小馬山遠望港島東及九龍東黃昏景緻。（相片提供：Jessica Lam）

飛鵝山畢架山望九龍全景

從香港山峰望維港夜景固然不錯，從九龍山峰望九龍夜景及遠眺維港亦毫不遜色。我們可以由彩虹站出發，經清水灣道上彩雲邨，再經扎山道上飛鵝山涼亭，由扎山道底上去涼亭位大約三公里多一點，飽覽九龍高樓景色。過後可以選擇由飛鵝山道落山，又或者沿沙田坳道跑往獅子亭再落黃大仙。若有餘力當然可以繼續上獅子山及畢架山，畢架山頂直望窩打老道景色一絕。如果只上畢架山，可以考慮由龍駒道經梯級上畢架山高地食水配水庫附近，再由龍欣道上，或直接由豐力樓巴士站上龍欣道，再經麥徑上畢架山。

▲ 飛鵝山望九龍大廈景色不俗。

▲ 畢架山夜景亦不容錯過，更可遠眺昂船洲大橋。（相片提供：Jessica Lam）

大金鐘望沙田西貢夜景

跑開麥徑的朋友，對馬鞍山大金鐘一定不會陌生。只要由水浪窩出發，沿著麥徑第四段走六公里左右就可到達，這裡近頂峰山路彎位望兩邊沙田及西貢景色實在不錯，走時可沿馬鞍山郊遊徑落馬鞍山村，又或者往另一邊方向落西貢。

▲ 大金鐘遠望沙田景色。

上針山難忘沙田荃灣靚夜景

跑開山的朋友應該對針草帽（針山草山大帽山路段）感到厭倦，可能已經跑過無數次，但針山這一段的夜景實在難忘。上次小弟跑到針山時已走了四十多公里（去年圖騰虛擬跑），還要上很多大梯級，已疲倦不堪，但此時有著優美夜景令小弟撐著，捱吓捱吓也算過得去。這裡東望沙田，西望荃灣及汀九橋．夜景令人嘆為觀止。

▲ 有時跑山很靠靚景支撐意志，圖為針山東望沙田遠景。

▲ 從針山向西遠望，可看到荃灣及汀九橋一帶。

其實香港優美夜景地方多不勝數，大家不妨四處發掘，說不定發現更好的景點，屆時記得互相交流一下。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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