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【無牆醫院@iM網欄】坦誠分享  親友成抗癌後盾

名人薈萃 10:19 2021/12/02

分享：

 

不少癌患者擔心自己的病情及負面情緒影響家人，又或不知怎樣告知年老父母或年幼子女，寧願選擇隱瞞病情，以為這樣對家人好，而親朋好友就索性避而不見。曾有一位末期肺癌患者因擔心自己的病況嚇壞年邁母親，一直三緘其口，在化療期間，更謊稱因腰傷而未能回家探望，直至病人去世，也未能再見母親，成為母子兩人心中的遺憾。

 

患者若可嘗試以下四「適」，坦誠分享病況、需要及情緒，與身邊人一起面對，將會是跨越癌關的重要一步。

 

適合時間  適合人選

患者可按自己的需要及狀況，於適合時間向合適的人分享。例如患者可先告知一至兩位親近的家人或友人，待自己能接受患癌的事實，情緒變得穩定，或掌握療程計劃後，再向其他家人透露，以便回應他們的詢問與憂慮。

一位乳癌三期患者於確診初期，不想讓年邁雙親及姐姐知道，擔心他們接受不了。社工建議她在家人發現她正接受化療前，先如實告知家人，以免他們胡思亂想。最後，患者決定先告知姐姐，讓姐姐協助多探望父母。而在第二次化療時，她決定告知父母已開始化療，情況穩定。患者表示父母知悉其患癌後，見她穩定地接受治療，他們的心也安定了下來，而她也安心完成療程，並且感恩治療期間姐姐的支援和關心。

 

適合內容  適合方法

治療癌症的過程，各有不同，患者心情也時有起伏。有時面對家人朋友的關心慰問，可如何回應？若是告知年邁雙親或年幼子女，因應他們未必了解複雜的療程或當中的風險，患者可考慮簡單地告知狀況。對於家人而言，明白患者之大概情況，也會相對安心。至於，用哪種方法分享實況，到底是當面分享還是以通訊軟件如WhatsApp，患者可自行決定。曾有一名患者的親友家族龐大，關係親厚。雖然患者知道自己需要支援及關心，但也擔心自己應接不暇，親友的關心反而成為壓力。與個案經理商議後，她決定以WhatsApp 通知大家，除分享病情外，也表達了暫時不想會面探訪，當身體穩定點時會再通知大家。同時，患者分享自己的心情，希望大家以禱告守望。親友都十分明白，透過WhatsApp 鼓勵安慰，讓患者可以在靜心休養時，也感受到被關愛。她選擇合適自己的方式，以WhatsApp 分享，較電話傾談或面對面更輕鬆。

 

在抗癌過程中，患者能有家人和朋友同行，給予心靈關懷及實務支援，這是十分珍貴，也是抗癌過程的重要後盾。

 

雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會由二零一八年九月起，為不同階段的癌症患者和其家人提供全人關顧模式的支援，並將擴展服務對象至癌症康復者，繼續全方位支援患者和照顧者，包括提升癌症康復者自我管理症狀的技巧、度身訂造的支援服務，尤其針對年青癌患者的需要，以及為照顧者提供更多社交及心理支援。

癌症病人與家人一起參與活動

癌症病人為感謝家人陪伴同行而親手製作之作品

作者_雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會簡介：

為實現「無牆醫院」精神，雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會主動走出醫院，進入社區為大家提供最專業、最準確的健康護理及復康資訊。

機構網站：https://www.nethersole.org.hk/

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撰文 : 雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會

欄名 : 無牆醫院

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