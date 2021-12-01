【新股IPO】雲音樂9899明日掛牌暗盤跌2.2% 一手中籤率20%

網易（09999）分拆上市的雲音樂（新上市編號：09899）將於明日掛牌，其上市前暗盤表現未太理想，根據輝立交易平台雲音樂暗盤低開2.4%報，報200元，最低曾見195.3元，暗盤收市報200.4元，較招股架跌2.2%，每手帳面蝕230元。

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此外，雲音樂是次上市以布招股結果，將以招股價中間價205元定價，其招股範圍介乎190至220元；香港公開發售部分錄得超額認購約7.92倍，以每手50股計，一手中籤率為20%，投資者要認購8手即400股才能穩獲一手；美銀證券、中金及瑞信為聯席保薦人。

另雲音樂為今次上市引入了3名基石投資者，當中包括網易、索尼音樂娛樂及Orbis Investment，合共認購1,330.35萬股股份，佔緊隨全球發售完成後已發行股份約6.4%。

雲音樂是次上市集資所得，其中約40%擬用作繼續深耕社區；40%用作繼續創新並提高技術能力；10%用作甄選合併、收購及戰略投資，包括繼續物色能夠與公司業務和資源產生協同效應的潛在業務和資產，特別是在內容採購、數據和音頻技術等領域；10%用作營運資金及一般企業用途。

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記者：張以正