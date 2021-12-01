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【美國經濟】網購吸引力不及實體店　　零售聯合會：主因為疫苗接種率提升

商業 19:13 2021/12/01

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美國傳統的網購節日消費金額回落，但另一方面，當地消費者今年在節日期間多了外出消費。（法新社圖片）

美國傳統的網購節日消費金額回落，但另一方面，當地消費者今年在節日期間多了外出消費。美國全國零售聯合會（NRF）數據顯示，與2020年比較，實體零售商在５天假期中，到訪的消費者增加了13.6%達至1.049億，線上購物者則下降了12.1%至 1.278 億。

【網購商機】Cyber Monday消費額首次錄跌幅　因優惠吸引力大跌？

美國有零售貿易集團表示，與去年相比，感恩節假期週末有更多美國消費者在實體商店購物。美國全國零售聯合會（NRF）則把這個現象歸因於疫苗接種率提升。該聯合會的主席Matthew Shay表示，與2020年相比，大眾接種疫苗意味著「營商環境大大改善」。他描述整體經濟狀況為「非常有利」，因為失業率低，消費者資產負債表健康。不過，他也承認，零售店面對的挑戰包括熱門商品短缺和勞動力緊縮。

根據NRF的數據，與2020年相比，實體零售商在為期五天的假期期間增長了13.6%，消人數達到1.049億，而線上購物者則下降了12.1%至1.278億。NRF預計，本季整體銷售額將升8.5%至10.5%，達至8590億美元（約66952億港元）。

【日本經濟】日本勞動年齡人口減超過200萬人　企業轉求女性、長者填補空缺

【疫市營商】Carousell公布2021年再買賣指數　港消費者支持二手市場實踐可持續生活

責任編輯：李智美

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