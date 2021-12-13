【內房銷售】龍光上月銷售跌5%　一文看清11月份內房銷售數據（不斷更新）

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【ESG】派息ESG基金受捧 人民幣報價產品息率高達5厘
內房流動性危機持續發酵，拖累購房情緒，富瑞引述克而瑞數據指，該行追蹤房企於11月銷售按年跌31%，較10月跌幅度大，當中，恒大 （03333） 、佳兆業 （01638） 、新力 （02103） 、奧園 （03883） 銷售分別跌94%、93%、98%及53%。本文以一文形式綜合各內房於11月的銷售數據，方便讀者參考。以下貨幣單位為人民幣。
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摩通：明年首季內房銷售增長仍疲弱，料更多內房股進行配股等融資活動，看【下一頁】
龍光 （03380） 11月歸屬公司股東權益的合約銷售額約為110.6億元，按年跌5.2%，合約銷售面積約70萬平方米。首11個月歸屬公司股東權益的合約銷售額約為1271.5億元，按年增長17%，合約銷售面積約744.5萬平方米。
綠地香港 （00337） 首11個月合約銷售約為308.49億元，按年跌近1%，已售合約總建築面積則約為259萬平方米，相關平均售價約為每平方米11,911元。
禹洲集團 （01628） 11月合約銷售金額為75.18億元，按年跌25%，銷售面積為33.7萬平方米，平均銷售價格為每平方米22,306元。首11個月累計銷售金額為975.88億元，按年跌1%，累計銷售面積為492.8萬平方米，平均銷售價格為每平方米19,805元。另外，截至11月底止，集團累計的認購未簽約金額約為7.51億元。
合生創展 （00754） 首11個月總合約銷售金額為約388.98億元，按年上升約28.8%；其中物業合約銷售約370.82億元，按年上升約28.5%。
佳源 （02768） 11月合同銷售金額約336.11億元，按年上升約23%，合同銷售面積約255.3萬平方米，按年上升約4%。首11個月合同銷售金額約34.263億 元，按年持平，合同銷售面積約26萬平方米， 按年下降約5%。
遠洋集團 （03377） 11月合約銷售額約150.5億元，按年跌6.5%；協議銷售面積約84.4萬平方米；協議銷售均價為每平方米約17,800元。首11個月累計合同銷售金額約1,207.3億元，按年升11.5%；累計協議銷售面積約671.6萬平方米；累計協議銷售均價為每平方米約18,000元。
寶龍地產 （01238） 11月合約銷售額約83.2億元，按年跌12.7%，合約銷售面積約52.6萬平方米。首11個月累計合同銷售金額約931.3億元，按年升29.4%，累計合同銷售面積586.1萬平方米，按年升24.7%。
中駿集團 （01966） 11月合約銷售額約75.37億元，按年跌26%，合同銷售面積51.1萬平方米，按年跌50%。平均銷售價格為每平方米14,739元。首11個月累計合同銷售金額約977.79億元，按年升8%，累計合同銷售面積676.8萬平方米，按年升5%，平均銷售價 格為每平方米人民幣14,446元。
保利置業 （00119） 首11個月累計合同銷售金額約498億元，按年升7.6%，合約銷售面積約為277.3萬平方米。
融創中國 （01918） 11月合約銷售額約367.4億元，按年跌47%，合同銷售面積約278.3萬平方米，合同銷售均價每平方米約13,200元。首11個月累計合同銷售金額約5,495.4億元，按年升5.6%，累計合同銷售面積約3,845.3萬平方米，合同銷售均價每平方米約14,290元。
中國奧園 （03883） 11月合約銷售額約71.5億元，按年跌53.1%，合同銷售額累計約1,157.8億元，按年升1.8%。
正榮地產 （06158） 11月合約銷售額約99.3億元，按年跌34%，合約銷售建築面積約60.8萬平方米，合約平均售價約為每平方米16,300元。首11個月累計合同銷售金額約1,356.3億元，按年升8.7%，合約銷售建築面積約820.7萬平方米，合約平均售價約為每平方米16,500元。
陽光100 （02608） 11月合約銷售額約1.2億元，按年跌92.4%，合同銷售面積約9,514平方米。首11個月累計合同銷售金額約29.1億元，按年跌66.7%，合同銷售面積約26.8萬平方米。
中梁控股 （02772） 11月合約銷售額約122億元，按年跌32.2%，合約銷售面積約116萬平方米，合約銷售均價約每平方米10,500元。首11個月累計合同銷售金額約1,555億元，按年升4.6%，累計合約銷售面積約1283.9萬平方米。合約銷售均價約每平方米12,100元。
中國海外宏洋 （00081） 11月合約銷售額約55.5億元，按年升11.%，合約銷售面積39.9萬平方米，按年下跌5%。首11個月累計合同銷售金額約655.9億元，按年上升13.9%，合約銷售面積518.2萬平方米，按年上升9.2%。
中國海外發展 （00688） 11月合約銷售額約272.4億元，按年跌21.8%；已售樓面面積約為138.6萬平方米，按年跌19.9%。首11個月累計合同銷售金額約3,297.3億元，按年增2.7%，累計已售樓面面積約1662.1萬平方米，按年跌3.1%。
雅居樂 （03383） 11月合約銷售額約120.1億元，按年升8.8%，銷售建築面積為99.8萬平方米，平均價為每平方米12,031元。首11個月累計合同銷售金額約1,251.5億元，按年升8.1%，相應銷售建築面積為854.1萬平方米，平均價為每平方米14,652元。
花樣年 （01777） 11月合約銷售額約8.09億元，按年跌63.5%，已售建築面積為約8.7萬平方米，平均售價為每平方米約20,716元。首11個月累計合同銷售金額約447.86億元，按年升3.7%，相應已售建築面積為約285.7萬平方米，平均售價為每平方米約15,679元。
中國金茂 （00817） 11月合約銷售額約177.2億元，按年跌11.3%， 銷售建築面積約88.9萬平方米。首11個月累計合同銷售金額約2136.2億元，按年6.6%，累計簽約銷售建築面積約11,819,445.37 平方米。
美的置業 （03990） 首11個月累計合同銷售金額約1,274.2億元，按年升15.5%，總合約建築面積約1,086.7萬平方米。
佳兆業 （01638） 11月合約銷售額約10.1億元，按年跌91.97%，合約建築面積約為6.2萬平方米。首11個月累計合同銷售金額約967.5億元，按年增7.2%，總合約建築面積約為564.9萬平方米，按年增8.3%。
萬科 （02202） 11月合約銷售額約431.5億元，按年跌25%，合同銷售面積253.8萬平方米。首11個月累計合同銷售金額約5,642.2億元，按年跌6.4%，累計合同銷售面積3,458.3萬平方米。
綠城中國 （03900） 11月合約銷售額約251億元，按年跌14.6%，銷售均價約為每平方米27,886元。首11個月累計合同銷售金額約3,190億 元，按年增長約38.1%，合同銷售面積約1,419萬平方米，
德信中國 （02019） 11月合約銷售額約58.4億元，按年跌23.96%，合約銷售面積約27.40萬平方米。首11個月累計合同銷售金額約681.1億元，按年升23.6%，累計合約銷售面積約321.60萬平方米。
碧桂園 （02007） 11月合約銷售（連同合營銷售）額約413.5億元，按年跌27.6%，合同銷售建築面積約531萬平方米。
銀城國際 （01902） 11月合約銷售（連同合營銷售）額約為13.4億元，按年跌35.2%，合約建築面積約為6.9萬平方米，平均合約售價約為每平方米19,340元。首11個月累計合同銷售（連同合營銷售）金額約為241.6億元，按年升48.8%，合約總建築面積約為107.99萬平方米，平均合約售價約為每平方米22,375元。
上坤 （06900） 首11個月累計合同銷售金額約234.1億元，合約銷售面積約170.9萬平方米，合約平均銷售價約每平方米13,699元。
中原建業 （09982） 首11個月累計合同銷售金額約329.9億元，按年升17.9%；累計合約銷售建築面積523.4萬平方米，每平方米均價為6,303元。
時代中國 （01233） 11月合同銷售（連合營項目銷售）金額約為106.86億元，按年跌17.1%，簽約建築面積約為70.8萬平方米。首11個月累計合同銷售金額約為864.92億元，按年升3.5%，簽約建築面積約461.4萬平方米。
越秀地產 （00123） 11月合同銷售（連同合營公司項目的合同銷售）金額約為133.49億元，按年上升約21%，實現合同銷售面積約為45.02萬平方米，上升約8%。首11個月累計合同銷售金額約950.68億元，按年上升約13%，完成全年銷售目標85%，累計合同銷售面積約346.23萬平方米，按年上升約3%。
融信中國 （03301） 11月合約銷售額約為97.4億元，按年跌48.3%，合約建築面積約為48.1萬平方米，平均合約售價約為每平方米20,241元。首11個月總合約銷售額約為1452.7億元，按年升8.7%，總合約建築面積約為682萬平方米；平均合約售價約為每平方米21,300元。
當代置業 （01107） 11月合約銷售額約為6.8億元，按年跌86.4%，物業合約銷售面積約9.2萬平方米，銷售均價為每平方米約6,842元。首11個月合約銷售總額約為352.5億元，按年跌4.6%，物業合約銷售面積約347.3萬平方米，銷售均價為每平方米約9,974元。
金地商置 （00535） 11月合約銷售額約為64.9億元，按年增78.2%，期內合約銷售總面積約25.3萬平方米，銷售均價為每平方米約25,680元。首11個月合約銷售總額約為706.7億元，按年增9.9%，累計銷售總面積約336.6萬平方米。
景瑞控股 （01862） 11月合約銷售額約為8.1億元，按年跌74.1%，合同銷售面積約為4.5萬平方米，合同銷售均價約為每平方米18,031元。首11個月合約銷售總額約為259.7億元，按年跌18%，合同銷售面積約為137.5萬平方米， 合同銷售均價約為每平方米18,885元。
大發地產 （06111） 首11個月合約銷售總額約為365.02億元，按年增38.8%；累計合同銷售面積為216.7萬平方米；平均銷售價格約為每平方米16,843元。
祥生控股 （02599） 11月合約銷售約54.56億元，合約建築面積約為40.2萬平方米，平均合約售價約為每平方米13,568元。首11個月合約銷售總額約為738.2億元，合約建築面積約為544萬平方米，平均合約售價約為每平方米13,570元。
新城發展 （01030） 11月實現合約銷售金額約200.56億元，按年跌31%，合約銷售面積約213.33萬平方米。首11個月累計合同銷售金額約2,129.67億元，按年跌3.2%，銷售面積約2,096.32萬平方米。
力高集團 （01622） 首11個月合約銷售約為405.61億元，建築面積約462.3萬平方米。
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