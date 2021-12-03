【內房銷售】融信中國上月銷售跌48%　一文看清11月份內房銷售數據（不斷更新）

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【石Sir午市閒談】今日推介聯想｜石藥、信達生物、中建材、中國能源建設、福萊特玻璃最新部署
內房流動性危機持續發酵，拖累購房情緒，富瑞引述克而瑞數據指，該行追蹤房企於11月銷售按年跌31%，較10月跌幅度大，當中，恒大 （03333） 、佳兆業 （01638） 、新力 （02103） 、奧園 （03883） 銷售分別跌94%、93%、98%及53%。本文以一文形式綜合各內房於11月的銷售數據，方便讀者參考。以下貨幣單位為人民幣。
重溫10月內房銷售數據，看【下一頁】
摩通：明年首季內房銷售增長仍疲弱，料更多內房股進行配股等融資活動，看【下一頁】
時代中國 （01233） 11月合同銷售（連合營項目銷售）金額約為106.86億元，按年跌17.1%，簽約建築面積約為70.8萬平方米。首11個月累計合同銷售金額約為864.92億元，按年升3.5%，簽約建築面積約461.4萬平方米。
越秀地產 （00123） 11月合同銷售（連同合營公司項目的合同銷售）金額約為133.49億元，按年上升約21%，實現合同銷售面積約為45.02萬平方米，上升約8%。首11個月累計合同銷售金額約950.68億元，按年上升約13%，完成全年銷售目標85%，累計合同銷售面積約346.23萬平方米，按年上升約3%。
融信中國 （03301） 11月合約銷售額約為97.4億元，按年跌48.3%，合約建築面積約為48.1萬平方米，平均合約售價約為每平方米20,241元。首11個月總合約銷售額約為1452.7億元，按年升8.7%，總合約建築面積約為682萬平方米；平均合約售價約為每平方米21,300元。
當代置業 （01107） 11月合約銷售額約為6.8億元，按年跌86.4%，物業合約銷售面積約9.2萬平方米，銷售均價為每平方米約6,842元。首11個月合約銷售總額約為352.5億元，按年跌4.6%，物業合約銷售面積約347.3萬平方米，銷售均價為每平方米約9,974元。
金地商置 （00535） 11月合約銷售額約為64.9億元，按年增78.2%，期內合約銷售總面積約25.3萬平方米，銷售均價為每平方米約25,680元。首11個月合約銷售總額約為706.7億元，按年增9.9%，累計銷售總面積約336.6萬平方米。
景瑞控股 （01862） 11月合約銷售額約為8.1億元，按年跌74.1%，合同銷售面積約為4.5萬平方米，合同銷售均價約為每平方米18,031元。首11個月合約銷售總額約為259.7億元，按年跌18%，合同銷售面積約為137.5萬平方米， 合同銷售均價約為每平方米18,885元。
大發地產 （06111） 首11個月合約銷售總額約為365.02億元，按年增38.8%；累計合同銷售面積為216.7萬平方米；平均銷售價格約為每平方米16,843元。
祥生控股 （02599） 11月合約銷售約54.56億元，合約建築面積約為40.2萬平方米，平均合約售價約為每平方米13,568元。首11個月合約銷售總額約為738.2億元，合約建築面積約為544萬平方米，平均合約售價約為每平方米13,570元。
新城發展 （01030） 11月實現合約銷售金額約200.56億元，按年跌31%，合約銷售面積約213.33萬平方米。首11個月累計合同銷售金額約2,129.67億元，按年跌3.2%，銷售面積約2,096.32萬平方米。
力高集團 （01622） 首11個月合約銷售約為405.61億元，建築面積約462.3萬平方米。
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