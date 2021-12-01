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【內房銷售】新城發展上月銷售跌31%　一文看清11月份內房銷售數據（不斷更新）

股市 19:06 2021/12/01

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一文看清11月份內房銷售數據

內房流動性危機持續發酵，拖累購房情緒，富瑞引述克而瑞數據指，該行追蹤房企於11月銷售按年跌31%，較10月跌幅度大，當中，恒大 （03333） 、佳兆業 （01638） 、新力 （02103） 、奧園 （03883） 銷售分別跌94%、93%、98%及53%。本文以一文形式綜合各內房於11月的銷售數據，方便讀者參考。以下貨幣單位為人民幣。

重溫10月內房銷售數據，看【下一頁】

摩通：明年首季內房銷售增長仍疲弱，料更多內房股進行配股等融資活動，看【下一頁】

祥生控股 （02599） 11月合約銷售約54.56億元，合約建築面積約為40.2萬平方米，平均合約售價約為每平方米13,568元。首11個月合約銷售總額約為738.2億元，合約建築面積約為544萬平方米，平均合約售價約為每平方米13,570元。

新城發展 （01030） 11月實現合約銷售金額約200.56億元，按年跌31%，合約銷售面積約213.33萬平方米。首11個月累計合同銷售金額約2,129.67億元，按年跌3.2%，銷售面積約2,096.32萬平方米。

力高集團 （01622） 首11個月合約銷售約為405.61億元，建築面積約462.3萬平方米。

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