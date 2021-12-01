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【變種病毒】日本再多一人感染Omicron　入境航班機票全部停售

環球政經 20:11 2021/12/01

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日本周三（1日）錄得第二單新變種病毒Omicron案例，為防止Omicron的入侵，日本政府同日宣布了更嚴格的旅行限制，日本國土交通省表示已要求航空公司停售入境的國際航班機票，措施暫時維持一個月。

新增案例是一名在上周六來自秘魯的20多歲男子。國土交通省表示此為緊急措施。而在今天之前已完成機位預訂者，機位則不會被取消。由於相關措施對象包括海外日本人，所以尚未預訂機位的日本人將無法在這段時間返國。另外，日本飛往其他國家的國際航班和過境旅客則不受限制。

日本目前已經原則上禁止來自外籍人士的入境申請，每天的入境人數上限也調降至3500人。

【延伸閱讀】夫婦望買第二層樓 目標400萬下 太太首置可避稅 惟月入3萬難過壓測　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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