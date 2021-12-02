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【消費熱話】一條薯條網上賣港幣56元 號稱「全球唯一的特殊三角形薯條」 結局出人意料

理財智慧 09:00 2021/12/02

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隨著科技的進步，網購成購物主流，有些人在網上賣出古怪的產品，最近有一名台灣網民在網上討論區《Dcard》發文指，自己網購時發現有人賣「特殊形狀的麥當勞薯條」，內文還寫著「全球唯一的特殊三角形薯條」，標價為200元台幣（約港幣56元），樓主看後表示驚訝。

其後，有買家向這名賣家出價，但遭到拒絕，更附上一句「薯條被我媽當垃圾丟掉了。」，讓買家直喊「不，為甚麼，我想買薯條！」沒料到，這名賣家幽默回應：「下次吃到再通知你」，令不少網民笑出來。

按圖了解更多：

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【消費熱話】 港女花145元淘電熱水龍頭 功率為3000W 隱存漏電風險  【下一頁

此貼文一出後，引來網民討論，不少網友紛紛展出自己看過的詭異商品，例如：用奶茶沖泡好像動物臉的「吉娃娃奶茶」、用黃、綠、紅橡皮筋做成的「幸運手環」，和用紙巾做成的「晴天娃娃」。另有網友更發現這名賣家曾售出過自己「手工打死的蚊子」，賣家強調「死狀極美、翅膀還在」，標價為5元台幣（約港幣1元），而且售出了2隻蚊子，不少網友震驚。

 

同場加映：【溫股知新】底部勿亂估 留意醫療股

 

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責任編輯：陳頌潔

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