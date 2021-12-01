【支援創科】恒生銀行夥貿發局設一站式平台　提供度身訂造科技貸款方案

▲ 恒生銀行與香港貿易發展局宣布合作，將會為中小企建立一站式平台「InnoClub」。（梁偉榮攝）

新冠肺炎疫情再出現變種病毒，為不少企業的經營續增添壓力。有些中小企希望藉此升級轉型，加強競爭力。恒生銀行與香港貿易發展局今宣布合作，將會為中小企建立一站式平台「InnoClub」。

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該平台將會為有意升級轉型的中小企，提供度身訂造的金融方案、專業諮詢及商貿配對等服務，助中小企善用創新科技，實踐數碼轉型及拓展大灣區市場。其中，恒生將會為InnoClub 成員提供不同的創新科技貸款方案，包括創新科技信貸基金（InnoTech Fund），資金池高達2億美元。有關平台的詳情將會在明年初進一步公布。同時，在是次的合作協議底下，恒生銀行與貿發局亦會合作進行市場研究項目，並邀請企業參與，希望為中小企帶來更多商機。

關家明：中小企轉身更快

香港貿發局研究總監關家明指，過往2年的經濟環境特別，全球陷入前所未見的經濟低潮。過往每次經濟洗牌時，大規模的企業撐過下行周期後，將會更強大。但今次疫情觸發的經濟低潮，卻發現「船大轉彎難」，愈大愈傳統的企業更難適應。他指，中小企反而轉身更快，更容易把握到新浪潮。

被問到今年的經濟前景，關家明指，今年本港出口全年應達到20%以上的增長。原先當局估計今年出口達15％增長，似乎已是低估表現。雖然他估計出口強勢表現在明年出現轉折的機會不大，但關鍵是在於增長會否受基數放應、供應鏈等問題，擁有一樣強勢的增長；或是出現放緩。

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記者：葉泳珊