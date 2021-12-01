友邦1299跌穿所有平均線 一旦失守這個價位不容樂觀 股市 18:35 2021/12/01 分享： 友邦 （01299） 走勢不佳，從技術走勢看，友邦股價已失守所有平均線。iMoney主編孫運喜指，友邦股價技術上一旦失守這個價位，有機會繼續尋底。立即點擊收看／收聽： *重溫《ET講股通》足本版：孫運喜：身懷六甲【按此速睇－附Time code】* *重溫《ET開市直擊》唐牛為你分析波動市買賣策略【按此速睇－附Time code】＊ 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 港股前景點睇 教你用技術分析睇「身懷六甲」有何啟示 今日 港股前景點睇 教你用技術分析睇「身懷六甲」有何啟示 友邦1299股價陰氣很重？短綫走勢不樂觀 今日 友邦1299股價陰氣很重？短綫走勢不樂觀 買高息股收息 一注資金點樣揀？香港電訊6823 vs GX恒生高股息率3110 vs 領展823 今日 買高息股收息 一注資金點樣揀？香港電訊6823 vs GX恒生高股息率3110 vs 領展823 港股估值跌到殘 現價撈貨風險搏得過？ 今日 港股估值跌到殘 現價撈貨風險搏得過？ 周焯華被捕旗下太陽城貴賓廳賭場全線關閉 澳門賭業股前景點睇 今日 周焯華被捕旗下太陽城貴賓廳賭場全線關閉 澳門賭業股前景點睇 港股 孫運喜