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友邦1299跌穿所有平均線　一旦失守這個價位不容樂觀

股市 18:35 2021/12/01

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友邦 （01299） 走勢不佳，從技術走勢看，友邦股價已失守所有平均線。iMoney主編孫運喜指，友邦股價技術上一旦失守這個價位，有機會繼續尋底。立即點擊收看／收聽：

*重溫《ET講股通》足本版：孫運喜：身懷六甲【按此速睇－附Time code】*

*重溫《ET開市直擊》唐牛為你分析波動市買賣策略【按此速睇－附Time code】＊

 

欄名 : 3分鐘睇股

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