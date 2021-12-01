【工展會2021】工展會12月11日開鑼　德國寶：今年流行小家電

▲ 工展會將於12月11日開鑼，今年採用線上和線下同時舉行的形式進行。場內將設有830個攤位，分布於9個主題展區，包括食品飲料、廚具及家電、美容及保健產品等。（曾耀輝攝）

工展會將於12月11日開鑼，今年採用線上和線下同時舉行的形式進行。場內將設有830個攤位，分布於9個主題展區，包括食品飲料、廚具及家電、美容及保健產品等。有參展商表示，今年流行功能性及外觀俱備的產品。

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受訪市民李太表示，今年受工展會的「生活家居區」吸引，入場會集中購買小型電子產品作聖誕禮物，預計花費約1000至2000元。

德國寶副總裁陳嘉賢表示，今年流行功能性及外觀俱備的產品，尤以小家電最受歡迎，故主推生活小電器產品，產品價格也主要是數百至一千。她預計，場內人均消費約為300至800元。

另外，她對今年的人流樂觀，認為整體消費氣氛良好，且臨近聖誕，相信有不少市民入場買禮物。該企今年主推生活咖啡泡茶機、放濕器及一系列消毒類用品，共通點是有多款色彩選擇。她表示，市民今年喜挑選色彩鮮亮的產品顏色如櫻桃及紫色。

她亦提到，市民上年無法過聖誕，相信今年會多消費，甚至有人會進場早辦年貨。另外，政府早前發放的電子消費券亦推動了市民的消費意欲。提到會否擔心Omicron新冠病毒變種，影響消費者外出意欲，她則表示，香港市民的防疫措施一向嚴謹，因此認為不需過份擔心。

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記者：李智美