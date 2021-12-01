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【環保資訊】環保署推行「好好斗」建築廢物收集預約服務 暫定於九龍城、黃大仙及北區試行

理財智慧 18:33 2021/12/01

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環境保護署（環保署）公布，「好好斗」建築廢物收集預約服務將由今日（十二月一日）起以試驗方式擴展至九龍城、黃大仙及北區。市民及裝修業界可以透過「好好斗」流動應用程式，預約把這些地區內裝修工程產生的小量建築廢物，交予參與先導計劃的回收商回收處理。

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環保署表示，於今年初開展由業界主導的地區建築廢物收集及回收服務先導計劃。計劃率先在深水埗區推行，透過設立方便的建築廢物收集點和使用智能環保斗，並利用「好好斗」流動應用程式預約，收集小型裝修工程產生的小量建築廢物，從而提供方便、省時及有效益的建築廢物收集服務，在源頭減少非法棄置建築廢物。收集預約服務今年七月中推展至元朗、沙田及大埔區，並於十月初以試驗方式擴展至荃灣、葵青及油尖旺區。

環保署由今日起把收集預約服務再以試驗方式擴展至九龍城、黃大仙及北區，讓區內的小型裝修師傅和市民可透過「好好斗」流動應用程式，預約在區內交收小量的建築廢物，同時推動更多裝修業界人士使用該項服務，進一步提升計劃的建築廢物收集量。在回收基金的支援下，回收商配合集運安排及回收分類以減省運輸及棄置成本，只按量收取每公噸惰性建築廢物七十一元和每公噸非惰性建築廢物二百元的服務費。


發言人補充，在上述各區開展先導計劃期間，署方亦會同時加強區內的執法行動，包括靈活部署流動監察攝錄系統及加強人手進行突擊巡查，以打擊非法棄置建築廢物活動，令業界更多使用收集服務。

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記者：鄭日棱

環境評估 北區 環保署 九龍城 黃大仙
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