  • 18°C
香港時間 : 20211201日 (三) 19:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【會計監管】財匯局新設舉報網頁及線上表格　鼓勵「吹哨者」保密舉報

宏觀解讀 18:26 2021/12/01

分享：

【會計監管】財匯局推舉報網頁及線上表格　鼓勵「吹哨者」

財務匯報局推出新舉報政策，設立舉報網頁和線上表格，供公眾當「吹哨者（whistleblower）」，舉報上市實體在財務匯報和審計方面的潛在錯誤和失當行為。財匯局表示，新舉報政策目標是保舉報人的個人身份得到周全保護，以增強他們對當局以安全及保密方式處理舉報的信心。

財匯局行政總裁馬力表示，舉報人通常是擁有上市實體或其核數師內幕消息的個人，財匯局重視有關情報來源。透過新政策，財匯局希望確保這一重要渠道的情報資訊流動順暢及有效率。

財匯局：55%查察項目發現審計工作缺失 結果仍不可接受，可見【下一頁】

財匯局主席黃天祐也期望，新政策可鼓勵公眾免於恐懼及不受干預，挺身而出舉報金融失當行為。

據財匯局網站，舉報人可選擇匿名舉報，即使舉報人提供任何個人資料，當局也會將其保密，只有舉報團隊可取閱，當舉報團隊向其他局內同事商議後續處理時，也不會披露身份。不過，當局解釋，若有法律義務，或須向外界披露舉報人的任何個人資料。

財匯局舉報網站

相關文章：

【新股IPO】財匯局廉署「狙擊手」行動　搜IPO核數師辦公室拘9人涉貪、符描述澳門建築股上周五停牌（第三版）

【恒大3333】財匯局：未見恒大反映內房具系統性風險　擴權考慮招聘會計師公會職員

【會計監管】財務匯報局修訂條例通過　財匯局取代會計師公會發執業證書、註冊查察（第二版）

金融監管機構 港股 核數師 財務匯報局

上一篇文章

【恒指夜期+北水】北水吸16億買快手　沽騰訊比亞迪　恒指夜期升52點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒大3333】許家印夫婦場外狠沽恒大套現近27億元　恒大尾市跌逾8%、恒大汽車插兩成
【恒大3333】許家印夫婦場外狠沽恒大套現近27億元　恒大尾市跌逾8%、恒大汽車插兩成
【恒指夜期+北水】北水吸16億買快手　沽騰訊比亞迪　恒指夜期升52點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水吸16億買快手　沽騰訊比亞迪　恒指夜期升52點（不斷更新）
【周焯華受查】太陽城關閉貴賓廳　賭客疑未能取款　集團再停牌、濠賭股挫永利插近9%
【周焯華受查】太陽城關閉貴賓廳　賭客疑未能取款　集團再停牌、濠賭股挫永利插近9%
【何鴻燊遺產】長房何超賢及二房何超瓊爭議遺產管理人事宜　庭上披露何鴻燊未立遺囑
【何鴻燊遺產】長房何超賢及二房何超瓊爭議遺產管理人事宜　庭上披露何鴻燊未立遺囑
【美股期貨】歐股漲逾1%　道指期貨升近300點、納指期貨升近1.4%（不斷更新）
【美股期貨】歐股漲逾1%　道指期貨升近300點、納指期貨升近1.4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股再低港2%　夜期跌27點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股再低港2%　夜期跌27點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款