【會計監管】財匯局新設舉報網頁及線上表格　鼓勵「吹哨者」保密舉報

▲ 【會計監管】財匯局推舉報網頁及線上表格 鼓勵「吹哨者」

財務匯報局推出新舉報政策，設立舉報網頁和線上表格，供公眾當「吹哨者（whistleblower）」，舉報上市實體在財務匯報和審計方面的潛在錯誤和失當行為。財匯局表示，新舉報政策目標是保舉報人的個人身份得到周全保護，以增強他們對當局以安全及保密方式處理舉報的信心。

財匯局行政總裁馬力表示，舉報人通常是擁有上市實體或其核數師內幕消息的個人，財匯局重視有關情報來源。透過新政策，財匯局希望確保這一重要渠道的情報資訊流動順暢及有效率。

財匯局：55%查察項目發現審計工作缺失 結果仍不可接受，可見【下一頁】

財匯局主席黃天祐也期望，新政策可鼓勵公眾免於恐懼及不受干預，挺身而出舉報金融失當行為。

據財匯局網站，舉報人可選擇匿名舉報，即使舉報人提供任何個人資料，當局也會將其保密，只有舉報團隊可取閱，當舉報團隊向其他局內同事商議後續處理時，也不會披露身份。不過，當局解釋，若有法律義務，或須向外界披露舉報人的任何個人資料。

財匯局舉報網站

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