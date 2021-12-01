【BlackFriday】亞馬遜：BlackFriday銷售額破紀錄

上星期的「黑色星期五」（Black Friday）至「網絡星期一」（Cyber Monday）不少商家都推出各樣優惠，以吸引消費者。雖然早前有報道指美國消費者在Black Friday的銷售額較去年同期低，但亞馬遜（AMZN）周二表示，在今年感恩節購物季創下了破紀錄的銷售額。

亞馬遜在一篇網誌中表示，在Black Friday到Cyber Monday，家居用品、玩具和服裝是最受歡迎的類別。大受歡迎的商品包括AirPods、Fire TV Stick 和 Revlon One-Step風筒。

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亞馬遜沒有透露具體銷售數據。分析師和投資者需等到亞馬遜在1月底或2月初公佈的第四季度業績，才能了解相關數據。

據Adob​​e Analytics的數據顯示，美國消費者在Cyber Monday共花費了107億美元，比去年同期下降1.4%。而Black Friday的線上銷售額也略低於去年總額，僅錄得89億美元。

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責任編輯：黃苑筠