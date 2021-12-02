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【通脹高企】英國4人家庭明年開支預計增逾1.7萬

環球經濟金融 08:05 2021/12/02

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環球經濟受通脹影響，各類民生用品價格上升。英國有智庫估計，英國通脹率至聖誕節將升至4.6%，而2022年一個4人家庭的開支將會增加1,700英鎊。分析師認為，現時部分貨品的價格未能反映通脹。

【通脹高企】英國消費者面臨30年來最貴聖誕節 【下一頁】

【通脹高企】英國企業營運成本上升 或促成加息 【下一頁】

英國經濟與商業研究中心（Centre for Economics and Business Research，簡稱CEBR）的分析預計，聖誕節時英國的通脹率會達致4.6%，並指燃油及能源價格上升是主因。CEBR表示，超級市場仍未將通脹帶來的成本上升反映在貨品價格，即使公司願意吸納部分上升的成功，但亦難確保不會聖誕節時流失客戶。

CEBR進一步指出，假如英國民眾消費模式維持不變，通脹將維持在預期的4.6%。屆時，一個普通4人家庭在2022年的每周開支增加33.6英鎊（約350港元），一年合計增加1,700英鎊（約1.7萬港元）。不過，其他專家估計，2022年通脹率將更高，家庭開支壓力將更大。

今年聖誕節英國日常食品價格升幅

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CEBR亦與另一間咨詢公司Panorama合力製作食品價格數據，相比今年及2020年的差異。結果顯示，人造牛油的成本上升15%，奶製品近月來價格升幅維持強勢。不過，今年眾多普通聖誕用品價格與去年維持類似水平。

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責任編輯：吳漢培

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