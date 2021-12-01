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【生活成本】以色列特拉維夫成全球最昂貴城市 香港位居第五

理財智慧 15:00 2021/12/01

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英國「經濟學人智庫」（EIU）發表全球生活成本城市排行榜，以色列特拉維夫成為全球生活成本最高的城市，而去年位於榜首的香港，則下跌至第5位。

調查報告指，物價飆升導致今年在城市居住的生活成本升幅達到5年高位，以當地貨幣計h升幅達3.5%，去年同期為1.9%，並高於新冠疫情前的水平，當中以交通運輸成本（油價上升）的升幅最大。

在全球173個城市中，以色列特拉維夫由去年的第5位，因貨幣計價的價格飆升，而躍升至目前全球最昂貴的城市，將去年與香港同居榜首的法國巴黎升至第2位，與新加坡並列，第4位則為去年與香港及巴黎並列首位的瑞士蘇黎世。

至於排名第5的香港，汽油價格繼續是全球最高，每公升達2.5美元，較去年每公升2.19美元漲價超過14%。

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責任編輯：龍紀瑩
 

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